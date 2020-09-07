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Просыпаюсь в 3 часа ночи: эксперты назвали причины

7 сентября 2020, 21:39

Некоторым из вас может потребоваться немного больше сна.

Сон
Некоторым из вас может потребоваться немного больше сна / Pixabay

Сон необходим всем нам, чтобы жить полноценной жизнью. Недостаток сна может иметь долгосрочные последствия для вашего физического здоровья. Каждый третий из нас страдает от плохого сна.

Express.co.uk выяснил, почему мы просыпаемся посреди ночи и сколько на самом деле нужно спать человеку.

Возможно, вы слышали, что среднестатистическому взрослому человеку требуется около восьми часов сна каждую ночь. Но что важно, речь о восьми часах качественного сна, а не просто лежании в постели.

Некоторым из вас может потребоваться немного больше сна, а некоторым - меньше, поэтому важно найти то, что вам подходит.

Если вы просыпаетесь уставшим или просыпаетесь в середине ночи, возможно, вам придется увеличить продолжительность сна каждую ночь.

Недостаток сна часто вызывает усталость, вспыльчивость и потерю внимания.

Но после нескольких ночей без сна ваш мозг может затуманиваться, из-за чего вам трудно сосредоточиться, и вы можете начать обнаруживать, что это влияет на ваше психическое здоровье.

Недостаток сна также может сделать вас склонным к серьезным заболеваниям, таким как ожирение, болезни сердца, высокое кровяное давление и диабет.

Если вы часто просыпаетесь по ночам или обнаруживаете, что в 3 часа ночи у вас широко раскрытые глаза, возможно, вы обеспокоены. Итак, вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

Почему я просыпаюсь в 3 часа ночи?

Если вы не высыпаетесь, есть только один способ компенсировать это - больше спать.

Национальная служба здравоохранения заявляет: "Если у вас были месяцы ограниченного сна, у вас накопился значительный недосып, поэтому ожидайте, что выздоровление займет несколько недель. Начиная с выходных, постарайтесь добавить дополнительный час или два сна за ночь. Для этого нужно лечь спать, когда вы устали, и позволить своему телу разбудить вас утром. Сначала ожидайте, что вы будете спать более 10 часов в сутки. Через некоторое время продолжительность сна постепенно уменьшится до нормального уровня".

Но если вы изо всех сил пытаетесь заснуть, "выспаться" может оказаться труднее, чем кажется.

Есть несколько причин, по которым вы можете просыпаться посреди ночи или изо всех сил пытаться заснуть.

1. Упражнение

Если вы обнаружите, что у вас не получается заснуть, это может означать, что вы были недостаточно активны в течение дня. Обязательно старайтесь делать 10 000 шагов каждый день.

Необходимо также заниматься не менее 150 минут в неделю или совершать 75 минут активности высокой интенсивности в неделю.

2. Положите телефон

Исследования показывают, что если отложить телефон, планшет или ноутбук хотя бы на полчаса перед сном, это поможет вам расслабиться.

Совет по вопросам сна Великобритании заявляет: "Синий свет препятствует выработке мелатонина, а содержимое стимулирует мозг, заставляя его чувствовать себя более напряженным".

3. Сократите потребление сахара

Регулярное употребление слишком большого количества сахара может стать причиной естественного пробуждения в 2–3 часа утра. Избыток сахара не только вреден для вашего здоровья, но и может повлиять на ваш сон. Это потому, что, пока вы спите, уровень сахара в крови падает, поэтому ваше тело будит вас, чтобы привлечь ваше внимание.

Сократите количество искусственного сахара в еде и напитках, чтобы спать всю ночь.

4. Проверьте свое психическое здоровье

Если вы чувствуете себя подавленным или испытываете стресс, это может быть причиной недостатка сна.

В NHS говорится: "Если вы часто лежите без сна, беспокоясь о завтрашнем дне, выделите время перед сном, чтобы составить список на следующий день. Это поможет вам успокоиться ".

5. Купите новый матрас

Вам следует менять матрас каждые семь-восемь лет.

сон здоровье
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