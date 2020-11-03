Противораковый иммунитет: как терапия холодной водой действует на организм

Терапия холодной водой - это практика использования воды температурой около 15°C / Freepik

Погружение в холодную воду имеет ряд явных преимуществ для здоровья, что с радостью подтвердит все большее число влиятельных лиц, знаменитостей, спортсменов и тренеров.

Но какова наука, стоящая за терапией холодной водой? Какие именно преимущества? А как лучше и безопаснее погрузиться в холодную воду?

В этой статье Главред поможет ответить на эти вопросы и углубится в исследования, проведенные в области погружения в холодную воду.

Что такое терапия холодной водой?

Терапия холодной водой - это практика использования воды температурой около 15°C для лечения или улучшения состояния здоровья. Это также известно как холодная гидротерапия.

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Эта практика существует уже несколько тысячелетий. Но недавние изменения включают в себя ледяные ванны, бодрый ежедневный душ, плавание на открытом воздухе и сеансы терапии с погружением в холодную воду.

Каковы преимущества?

Сторонники этого метода считают, что терапия холодной водой может улучшить кровообращение, углубить сон, поднять уровень энергии и уменьшить воспаление в организме.

Хотя неофициальные данные подтверждают эти преимущества, было проведено не так много исследований в поддержку этих утверждений.

Однако у терапии холодной водой есть некоторые преимущества, доказанные наукой. Давайте подробнее рассмотрим, в чем заключаются эти преимущества.

Меньшая болезненность мышц

Хотя исследователи обсуждают детали, исследования показывают, что у спортсменов, которые принимают холодную воду в течение коротких периодов времени после тренировки, позже возникают меньшие мышечные боли.

Небольшое исследование, проведенное в 2011 году, показало, что велосипедисты, завершившие интенсивные тренировки, уменьшили болезненность после того, как были погружены в холодную воду на 10 минут.

Исследование, проведенное в 2016 году с участием 20 участников, показало то же самое. Атлеты, которые принимали ванну с холодной водой (от 12 ° C до 15 ° C), сообщали о меньшей болезненности мышц, чем те, кто не принимал гидротерапию после тренировки.

По мнению медицинских экспертов, холодная вода помогает от боли потому, что сужает кровеносные сосуды. Это уменьшает приток крови к пораженному участку - например, к травме, к которой вы прикладываете лед, - что помогает уменьшить отек и воспаление.

Одно замечание: если вы используете холодную воду для восстановления мышц, возможно, вы захотите совместить ее со стратегиями, такими как растяжка или активное восстановление.

Более быстрое восстановление, если вы перегреты

Исследование ясно: погружение в холодную воду может помочь снизить температуру тела намного быстрее, чем просто отдых в прохладной окружающей среде.

Мета-анализ 2015 года из 19 исследований показал, что контакт с холодной водой (около 10 °C) охлаждает перегретых людей в два раза быстрее, чем выздоровление без гидротерапии.

Главное - погрузить в воду как можно больше кожи. Это означает, что вам нужно окунуть все тело в холодную воду, а не просто промывать запястья под струей холодной воды.

Может облегчить симптомы депрессии

Холодная вода не является лекарством от психических заболеваний. Но некоторые тематические исследования показывают, что плавание в холодной открытой воде помогло некоторым людям облегчить симптомы депрессии и беспокойства.

В одном из таких исследований участвовала женщина, которая с 17 лет испытывала тревогу и депрессию. В 24 года она начала пробную программу еженедельного плавания в открытой воде.

Со временем ее симптомы уменьшились настолько, что она смогла перестать принимать лекарства для их лечения. Год спустя врачи обнаружили, что регулярное плавание по-прежнему сдерживает симптомы депрессии.

В другом исследовании, исследователи обнаружили, что программа коротких холодных душей два раза в день уменьшала симптомы депрессии. Однако важно отметить, что ни у одного из участников этого исследования не была диагностирована депрессия.

Может укрепить вашу иммунную систему

Есть некоторые свидетельства того, что терапия холодной водой может стимулировать иммунную систему вашего организма. Теоретически это улучшит вашу способность бороться с болезнью.

В одном голландском исследовании проверяли, могут ли люди добровольно влиять на собственный иммунный ответ, практикуя медитацию, глубокое дыхание и методы погружения в холодную воду. Результаты были положительными.

Когда участники исследования подверглись воздействию бактериальной инфекции, у группы, использовавшей эти методы, было меньше симптомов. Их тела вырабатывали больше противовоспалительных химикатов и меньше провоспалительных цитокинов в ответ на инфекцию.

Важно отметить, что в данном случае исследователи посчитали, что дыхательные техники более важны, чем погружение в холодную воду. Но они считали, что холодная вода с течением времени создает своего рода устойчивость к стрессу.

Другие исследования показали, что ежедневное воздействие холодной воды может в течение недель или месяцев повысить противоопухолевый иммунитет.

Может ли погружение в холодную воду помочь похудеть?

По словам влиятельных людей, воздействие холода может повысить вашу способность сжигать калории. Но есть ли правда в этом утверждении?

Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли терапия холодной водой помочь с потерей веса, некоторые исследования показали, что погружение в холодную воду может ускорить ваш метаболизм. Это скорость, с которой ваше тело использует энергию и сжигает калории.

Возьмем исторический пример корейских женщин, которые на протяжении многих поколений зарабатывали на жизнь нырянием за морепродуктами в прохладных водах острова Чеджу. До недавнего перехода на современные гидрокостюмы эти женщины ныряли в воду при температуре от 10 °C до 25 °C в тонких купальных костюмах из хлопка.

Когда исследователи изучили этих женщин, они обнаружили, что их основной уровень метаболизма был значительно выше во время зимних погружений, чем во время летних.

Но означает ли это, что вы сбросите больше веса, если примете холодную ванну или душ? Наука так далеко не заходит.

Обзор исследований 2009 года пришел к выводу, что кратковременное погружение (5 минут) в воду при температуре менее 15 ° C действительно увеличивает метаболизм. Но не было никаких крупных исследований, доказывающих, что повторяющиеся ледяные погружения приводят к значительной потере веса.

Как использовать терапию холодной водой?

Если вы хотите испытать на себе преимущества терапии холодной водой, вы можете попробовать ее несколькими способами. Вот некоторые предложения:

Примите душ с теплой или холодной водой. Начните с теплой воды и через несколько минут постепенно понижайте температуру.

Пропустите разминку и сразу примите холодный душ. Это может быть особенно полезно, если вы только что закончили тренировку.

Погрузитесь в ледяную ванну: добавляйте лед в воду, пока температура не достигнет 10–15 °C, и оставайтесь под водой всего на 10–15 минут. Однако одно небольшое исследование 2017 года показало, что ледяные ванны не так полезны, как ранее полагали эксперты.

Рассмотрите возможность короткого плавания в более холодной воде. Обязательно следуйте советам по безопасности.