Пряная и развратная любовь - топ-3 совета для незабываемого секса

Топ-3 совета для незабываемого секса / Missfit

Секс-эксперт Аннабель Найт озвучила несколько простых рекомендаций по поводу того, как сделать обычный интим в миссионерской позе особенным.

Свои соображения специалист озвучила в интервью британскому изданию Daily Star. По мнению Найт, нужно лишь немного смелости и раскованности, чтобы секс для пары заблистал новыми гранями.

Совет №1. Как можно больше секс-игрушек. Когда мужчина находится сверху, то ему бывает сложно добраться до самых чувствительных частей тела партнерши. Поэтому изменение положения и добавления, например, дилдо либо вибратора позволяет ему упростить стимуляцию клитора. А это увеличивает шансы на оргазм.

Совет №2. Несколько фетишей. Несмотря на то, что миссионерская позиция не требует чрезмерных усилий или гибкости, она дает много возможностей для экспериментов. К примеру, можно выпустить на волю своего внутреннего доминанта и взять несколько аксессуаров. Хотя бы наручники и повязку на глаза. Это точно заставит женщину переживать каждое прикосновение еще эмоциональнее.

Совет №3. Грязные беседы. Этот метод часто недооценивают. Но его точно нужно обсудить с партнершей. Можно шепотом на ухо говорить о своих откровенных сексуальных фантазиях (с матерщиной) или просто интересные интимные мысли. Да даже обычные вздохи и стоны могут гораздо больше возбуждать.

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