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Психолог рассказала о токсичности хорошего настроения

8 сентября 2020, 12:49

Чаще всего мужчины боятся трезвого веселья, сообщила эксперт.

Холоденко предупредила, что хорошее настроение может быть токсичным
Хорошее настроение может быть токсичным, предупредила Наталия Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Психолог и кандидат философских наук Наталия Холоденко поделилась, что хорошее настроение одного человека может быть токсичным для других людей.

Люди, которые быстрее разгоняются по шкале эмоциональных тонов, пугают тех, кому необходимо созреть для радости, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Эксперт добавила, что трезвого веселья чаще всего боятся мужчины.

Психолог также поделилась, что некоторые люди, которые осторожно относятся к веселью, боятся, что за него придется расплачиваться.

"Принуждать к радости нельзя, сделать счастливее другого невозможно, если он не выбрал для себя этот путь. Быть веселым всегда – это тоже неестественно, но важно не жить в хроническом эмоциональном "нормально", – отметила Холоденко.

Instagram Наталия Холоденко психолог
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