Пульсоксиметрия: что за процедура и зачем она нужна при коронавирусе

Цель пульсоксиметрии - проверить, насколько хорошо ваше сердце перекачивает кислород через ваше тело.

Пульсоксиметрия - это неинвазивный и безболезненный тест, который измеряет уровень насыщения крови кислородом или уровень кислорода в крови. Он может быстро обнаружить даже небольшие изменения в том, насколько эффективно кислород доставляется к конечностям, наиболее удаленным от сердца, включая ноги и руки.

Пульсоксиметр - это небольшое устройство в виде зажима, который прикрепляется к какой-либо части тела, например пальцам ног или мочке уха.

Чаще всего его надевают на палец, и его часто используют в отделениях интенсивной терапии, таких как отделения неотложной помощи или больницы. Некоторые врачи, например пульмонологи, могут использовать его в офисе.

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Назначение и использование

Цель пульсоксиметрии - проверить, насколько хорошо ваше сердце перекачивает кислород через ваше тело.

Его можно использовать для наблюдения за здоровьем людей с любым типом заболеваний, которые могут повлиять на уровень кислорода в крови, особенно во время их пребывания в больнице. Эти условия включают:

Covid-19

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

астма

пневмония

рак легких

анемия

сердечный приступ или сердечная недостаточность

врожденные пороки сердца

Существует ряд различных распространенных случаев использования пульсоксиметрии, в том числе:

чтобы оценить, насколько хорошо работает новое легочное лекарство

оценить, нужна ли помощь при дыхании

чтобы оценить, насколько полезен вентилятор легких

для контроля уровня кислорода во время или после хирургических процедур, требующих седации

чтобы определить, насколько эффективна дополнительная кислородная терапия, особенно при новом лечении

для оценки способности переносить повышенную физическую активность

чтобы оценить, перестает ли человек на мгновение дышать во время сна - например, в случаях апноэ во сне

Как это работает?

Во время измерения пульсоксиметрии небольшое устройство в виде зажима помещается на палец, мочку уха или палец ноги. Небольшие лучи света проходят через кровь в пальце, измеряя количество кислорода. Он делает это путем измерения изменений поглощения света в оксигенированной или деоксигенированной крови. Это безболезненный процесс.

Показания пульсовой оксиметрии

Пульсоксиметрия обычно является довольно точным тестом. Это особенно верно при использовании высококачественного оборудования, которое можно найти в большинстве медицинских кабинетов или больниц. Он стабильно обеспечивает результаты с разницей в 2 процента в любом случае от того, что есть на самом деле. Например, если вы читали 82 процента, ваш истинный уровень насыщения кислородом может составлять от 80 до 84 процентов. Однако необходимо учитывать качество формы волны и оценку пациента. Такие факторы, как движение, температура или лак для ногтей, могут повлиять на точность.

Как правило, более 89 процентов вашей крови должны содержать кислород. Это уровень насыщения кислородом, необходимый для поддержания здоровья ваших клеток и вашего тела. Хотя считается, что сатурация кислорода ниже этого временно не вызывает повреждения, повторяющиеся или постоянные случаи пониженного уровня насыщения кислородом могут быть вредными.

Уровень насыщения кислородом 95 процентов считается нормальным для большинства здоровых людей. Уровень 92% указывает на потенциальную гипоксемию или недостаток кислорода, поступающего в ткани тела.

Что дальше?

После завершения теста ваш лечащий врач немедленно получит результаты измерений. Это поможет ему определить, необходимы ли другие тесты или лечение. Например, если вы оцениваете, насколько успешна ваша кислородная терапия, показания, которые все еще находятся на низком уровне, могут указывать на потребность в большем количестве кислорода.

Ваш лечащий врач сообщит вам, что делать дальше. Если вы используете пульсоксиметрию дома, он сообщит вам, как часто нужно снимать показания и что делать, если они выше или ниже определенных уровней.

Пульсоксиметрия - это быстрый, неинвазивный и совершенно безболезненный тест. Он не сопряжен с опасностями, кроме потенциального раздражения кожи клеем, используемым в некоторых типах датчиков.