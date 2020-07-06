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Пустырник: польза и побочные эффекты

Пустырник использовался в течение тысяч лет для лечения различных заболеваний.

6 июля 2020, 15:03
Пустырник
Пустырник использовался в течение тысяч лет для лечения различных заболеваний / Pixabay

Растение пустырник использовалась сотни лет назад. В частности, оно полюбилось древним грекам, которые применяли его для уменьшения беспокойства во время родов. На сегодняшний день пустырник (Leonurus cardiaca), как ромашка лекарственная, в основном используется в качестве чая или настойки из-за его потенциальных лекарственных свойств.

Также называемый львиным хвостом, пустырник - это прямой, колючий кустарник с темно-зелеными листьями и пушистыми фиолетовыми или розовыми цветами. Растение родом из Азии и Юго-Восточной Европы, но теперь его можно найти по всему миру. В Соединенных Штатах он считается инвазивным видом.

В отличие от некоторых других трав семейства мятных, он обладает неприятным запахом и горьким вкусом. Главред разобрался в преимуществах и побочных эффектах пустырника.

Пустырник

Польза пустырника

Пустырник использовался в течение тысяч лет для лечения различных заболеваний, включая болезни сердца, тревожность и нерегулярные менструации. Хотя многие из его традиционных применений не были научно изучены, исследования показывают, что трава имеет некоторые потенциальные преимущества для здоровья.

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Антиоксидантные свойства

Пустырник содержит множество растительных соединений с антиоксидантными свойствами, в том числе флавоноиды, стерины, тритерпены и дубильные вещества.

Антиоксиданты - это соединения, которые защищают ваши клетки от повреждений, вызванных потенциально вредными молекулами, известными как свободные радикалы. Антиоксиданты могут помочь защитить от болезней, среди которых рак, артрит, болезни сердца, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Частота сердечных сокращений и артериальное давление

Одним из традиционных применений пустырника является помощь в сокращении быстрого или нерегулярного сердечного ритма, вызванного стрессом или беспокойством.

В исследованиях на пробирках и на животных экстракт пустырника проявлял антиаритмический эффект, что позволяет предположить, что он может помочь снизить частоту сердечных сокращений. Тем не менее, эти эффекты не наблюдались у людей. Тем не менее, результаты отмечают значительное улучшение уровня артериального давления.

Несмотря на ограниченные исследования, некоторые европейские страны одобрили использование пустырника для поддержания здоровья сердца и лечения гипертиреоза, стресса и тревоги.

Здоровье сердца

Флаваноиды, которые содержаться в пустырнике, показали связь между общим потреблением флавоноидов и снижением риска развития и смерти от болезней сердца.

Другие преимущества

  • Пустырник может уменьшить послеродовую кровопотерю. Ранние исследования показывают, что лечение пустырником и окситоцином может значительно снизить риск послеродовой кровопотери по сравнению с одним окситоцином.
  • Пустырник может облегчить беспокойство и депрессию.
  • Пустырник уменьшает воспаление. Леонурин, который содержится в растении, обладает противовоспалительными свойствами.
Пустырник
Пустырник может влиять на частоту сердечных сокращений и ритм / Pixabay

Возможные побочные эффекты

Текущие исследования воздействия пустырника на человека ограничены. В результате безопасность травы и возможные побочные эффекты не полностью поняты.

Основываясь на недавних результатах, потенциальные побочные эффекты от передозировки пустырника включают диарею, маточное кровотечение и боль в животе.

Учитывая, что пустырник может влиять на частоту сердечных сокращений и ритм, те, кто принимает лекарства от сердечного ритма, такие как бета-адреноблокаторы, и люди с низким кровяным давлением, должны проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем пробовать это дополнение.

Кроме того, трава взаимодействует с варфарином, разжижающим кровь, и ее никто не должен принимать в качестве препаратов, разжижающих кровь, если только он не одобрен медицинским работником.

Наконец, пустырник противопоказан кормящим и беременным женщинам.

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