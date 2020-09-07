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Рак: что можно и нельзя говорить больным близким

7 сентября 2020, 12:01

Точно знать, что сказать или как помочь, может быть сложно.

Рак, лечение
Точно знать, что сказать или как помочь, может быть сложно / Tomocentr

Если у вашего друга, члена семьи или коллеги диагностирован рак, вы, вероятно, захотите поддержать их добрыми словами и полезными действиями. Но точно знать, что сказать или как помочь, может быть сложно, если вы никогда раньше этого не испытывали.

Рэйчел Каннади, стратегический директор Американского онкологического общества по поддержке лиц, осуществляющих уход за больными раком, сказала Insider, что совершенно обычное явление - смущаться или даже нервничать из-за того, как оказать поддержку. По ее словам, самое важное - сосредоточиться на эмоциональной поддержке и предложить помощь в повседневных делах.

Ее слова были поддержаны двумя людьми, которым поставили диагноз рака, и они рассказали о вещах, которые помогли им пережить самые тяжелые моменты, и о вещах, которые, даже если они были сделаны из лучших побуждений, были обидными.

Не: предлагайте идеи для лечения

Когда ваш друг рассказывает вам о своем конкретном раке, вы в первую очередь можете захотеть узнать больше о его симптомах, причинах и вариантах лечения, чтобы поддержать его.

Но вам следует избегать разглашения этой информации, независимо от того, насколько полезной вы ее считаете, потому что медицинские решения вашего друга должны принимать только они.

"Предложение альтернатив лечению или продления жизни, когда уже принято решение о прекращении лечения, не утешает. Это не поддерживает", - сказал Каннади.

Нужно: быть настойчивым, предлагая компанию и поддержку

Вместо того чтобы вдаваться в подробности диагноза человека, найдите способы быть рядом с ним в повседневной жизни.

Дуглас, житель Луисвилля, штат Кентукки, который находится в ремиссии от множественной миеломы, рассказал друзьям, которые постоянно обращались к нему, чтобы проводить с ним время, насколько положительно они влияли на его качество жизни.

Во время выздоровления после трансплантации костного мозга врач Дугласа посоветовал ему ежедневно гулять, чтобы поправить здоровье. Его друг, которого он встретил через группу энтузиастов велоспорта, приходил каждый день, чтобы погулять с ним.

"Настойчивость в этом и понимание того, когда "нет" на самом деле означает "нет", по сравнению с "я не хочу, но да, если ты придешь, я сделаю это", очень важно", - рассказал Дуглас.

Другой друг Дугласа подобрал его, чтобы бесцельно ездить и говорить о своих чувствах. По словам Дугласа, этот ритуал помог подавить его беспокойство.

По словам Каннади, предложение выполнить такие поручения, как покупка продуктов, уборка дома или приготовление ужина без приглашения, - это еще один способ поддержать друга, больного раком.

Не говорите: "У всего есть причина"

Человеческая природа - рационализировать хорошее и плохое, что случается в вашей жизни. Но рассказывать неизлечимо больному другу, что их диагноз - судьба, нечувствительно и обидно, - сказала Гена Биглер, которая также из Луисвилля и страдает метастатическим раком груди.

"Это может быть очень неприятно, потому что нет, на самом деле это не произошло по какой-то причине", - сказал Биглер.

Нужно: скажите, что хотите максимально использовать каждый день

Вместо этого скажите другу, что вы хотите помочь ему сделать каждый день как можно лучше, и подкрепите свои слова действиями.

Каннади предложил использовать такие утверждения, как "Мы ​​можем сделать это вместе", "Давай быть вместе, чтобы сделать каждый день значимым" и "Давайте делать что-то каждый день, что приносит вам радость".

Она сказала, что эти фразы могут мотивировать человека, больного раком, оставаться позитивным.

Нельзя: комментировать их внешний вид

Когда человек, страдающий раком, теряет вес или волосы из-за лечения, разница во внешнем виде может вызывать резкие изменения. Но не стоит комментировать их внешность, сказал Дуглас, потерявший волосы во время химиотерапии.Он сказал, что можно обсуждать эту тему в позитивном ключе, если больной раком поднимает ее первым.

"После того, как моя голова была побрита, я посмотрел в зеркало и подумал: "О, черт возьми, моя голова похожа на лампочку", - сказал он, добавив, что вскоре после этого он отправил фотографию своему лысому другу.

Нужно: Напомните им, что они заслуживают отдыха

По словам Биглера, вместо того, чтобы сосредотачиваться на внешности друга, подбодрите его, когда он почувствует усталость.Она сказала, что часто говорила своим друзьям, что лень мешает ей совершать какие-то дела.

"Кто-то сказал мне: "Нет, ты не ленива. Твое тело восстанавливается", и они заставили меня думать об этом по-другому", - сказала Биглер. "Это было действительно полезно, потому что действительно сложно, когда вы продуктивны в течение стольких лет, а затем внезапно у вас нет этой энергии".

Согласно ВОЗ, основными целями программ по диагностированию и лечению рака являются излечение или значительное продление жизни пациентов и обеспечение наилучшего возможного качества жизни для людей, перенесших рак.

Наиболее эффективными и действенными программами лечения являются программы, которые а) обеспечивают устойчивость и справедливость; b) связаны с ранним выявлением и с) придерживаются основанных на фактических данных стандартов ухода и применяют многодисциплинарный подход.

Рак лечение болезнь
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