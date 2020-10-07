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Рак горла: медики назвали признаки, которые вы должны знать

7 октября 2020, 16:29

Рак горла бывает трудно обнаружить на ранних стадиях.

Рак, лечение
Рак горла бывает трудно обнаружить на ранних стадиях / Tomocentr

Легендарный музыкант, основатель одноименной группы, отец и муж Эдди Ван Халлен умер 6 октября после длительной борьбы с раком горла. О смерти отца сообщил Вольф Ван Халлен, его сын в соцсетях.

Главред публикует информацию об этом заболевании и симптомах, на которые нужно обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать опасное состояние.

Рак горла бывает трудно обнаружить на ранних стадиях, так как его признаки легко спутать с чем-то другим.

Но, по данным Центров лечения рака Америки, наиболее распространенным предупреждающим признаком этого состояния является постоянная боль в горле.

Признаки и симптомы рака горла бывает трудно идентифицировать на ранних стадиях заболевания. Многие симптомы, связанные с раком горла, такие как боль в горле или охриплость голоса, аналогичны симптомам, которые могут сопровождать простуду. Многие симптомы рака горла не развиваются на ранних стадиях болезни.

Признаки рака горла может сначала обнаружить стоматолог или врач, занимающийся лечением другого заболевания или состояния.

Наиболее распространенные признаки рака горла включают затрудненное глотание и образование комка во рту или горле.

Некоторые пациенты также сообщают о хрипоте или незначительном изменении голоса.

Рак также может вызвать боль в ухе или челюсти, а также может привести к кровотечению изо рта.

Необъяснимая потеря веса и затрудненное дыхание также могут быть вызваны раком горла.

Не существует окончательного способа предотвратить развитие рака горла.

Но внесение всего лишь нескольких изменений в образ жизни может помочь снизить риск заболевания.

Если вы курите, отказ от курения может существенно повысить ваши шансы на развитие рака горла.

Между тем, вы также можете защитить от рака горла, сократив количество употребляемого алкоголя, а также придерживаясь здоровой сбалансированной диеты.

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