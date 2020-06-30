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Рак горла: причины, симптомы, факторы риска

Мужчины чаще заболевают раком горла, чем женщины.

30 июня 2020, 14:35
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Мужчины чаще заболевают раком горла, чем женщины/Pixabay

Рак - это класс заболеваний, при которых патологические клетки размножаются и неконтролируемо делятся в организме. Эти аномальные клетки образуют злокачественные образования, называемые опухолями. От него не застрахован никто и предотвратить его сложно, даже соблюдая здоровый образ жизни и правильную диету.

Рак горла относится к раку голосового аппарата, голосовых связок и других частей горла, таких как миндалины и ротоглотка. Рак горла часто подразделяют на две категории: рак глотки и рак гортани.

Рак горла относительно редок по сравнению с другими видами рака.

Рак горла

Типы рака горла

Хотя все виды рака горла связаны с развитием и ростом аномальных клеток, ваш врач должен диагностировать ваш конкретный тип, чтобы определить наиболее эффективный план лечения.

Два основных типа рака горла

Плоскоклеточная карцинома. Этот тип рака горла поражает плоские клетки, выстилающие горло. Это самый распространенный рак горла.

Аденокарцинома. Этот тип рака горла поражает железистые клетки и встречается редко.

Две категории рака горла

Рак глотки. Этот рак развивается в глотке, которая представляет собой полую трубку, которая проходит от носа в верхнюю часть дыхательного горла. Рак глотки, который развивается в шее и горле, включает:

Рак носоглотки (верхняя часть горла)

Рак ротоглотки (средняя часть горла)

Рак гортани (нижняя часть горла)

Рак гортани. Этот рак формируется в гортани, которая является вашей голосовой коробкой.

Признаки рака горла

Может быть трудно обнаружить рак горла на ранних стадиях. Общие признаки и симптомы рака горла включают в себя:

Изменения голоса;

Проблемы с глотанием (дисфагия);

Потеря веса;

Боль в горле;

Постоянная необходимость прочистить горло;

Постоянный кашель (может кашлять кровью);

Опухшие лимфатические узлы на шее;

Сиплость;

Боль в ухе;

Охриплость;

Причины и факторы риска рака горла

Мужчины чаще заболевают раком горла, чем женщины. Определенные привычки образа жизни увеличивают риск развития рака горла, в том числе: курение, чрезмерное употребление алкоголя, плохое питание, воздействие асбеста, плохая гигиена полости рта, генетические синдромы.

Рак горла также связан с определенными типами папилломавирусной инфекции (ВПЧ). ВПЧ - это вирус, передающийся половым путем. По данным Американских центров лечения рака, инфекция ВПЧ является фактором риска развития некоторых видов рака ротоглотки.

Рак горла также был связан с другими видами рака. Фактически, у некоторых людей с диагнозом рак горла диагностируют рак пищевода, легких или мочевого пузыря одновременно. Это может быть потому, что эти виды рака имеют одни и те же факторы риска.

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Нет определенного способа предотвратить рак горла/Pixabay

Диагностика рака горла

На приеме врач спросит вас о ваших симптомах и истории болезни. Если вы испытывали такие симптомы, как боль в горле, хрипота и постоянный кашель, без улучшения и других объяснений, они могут заподозрить рак горла.

Чтобы проверить наличие рака горла, ваш врач проведет прямую или непрямую ларингоскопию или направит вас к специалисту для проведения процедуры.

Ларингоскопия дает вашему доктору более детальное представление о вашем горле. Если этот тест выявляет отклонения, ваш врач может взять образец ткани (называемый биопсией) из вашего горла и проверить образец на рак.

Ваш врач может порекомендовать один из следующих видов биопсии:

Обычная биопсия. Для этой процедуры ваш врач делает надрез и удаляет образец ткани. Этот тип биопсии проводится в операционной под общим наркозом.

Тонкая игольная аспирация (FNA). Для этой биопсии врач вставляет тонкую иглу прямо в опухоль, чтобы удалить образцы клеток.

Эндоскопическая биопсия. Чтобы удалить образец ткани с помощью эндоскопа, врач вводит тонкую длинную трубку через рот, нос или разрез.

Профилактика рака горла

Нет определенного способа предотвратить рак горла, но вы можете предпринять шаги, чтобы снизить риск:

Курение. Используйте безрецептурные продукты, такие как никотиновые заменители, чтобы бросить курить, или поговорите со своим врачом о рецептурных лекарствах, которые помогут вам бросить курить.Уменьшение потребление алкоголя. Мужчины должны употреблять не более двух алкогольных напитков в день, а женщины должны употреблять не более одного алкогольного напитка в день.Здоровый образ жизни. Ешьте много фруктов, овощей и постного мяса. Уменьшите потребление жиров и натрия и примите меры, чтобы сбросить лишний вес. Занимайтесь физической активностью не менее 2,5 часов в неделю.Уменьшите свой риск ВПЧ. Этот вирус был связан с раком горла. Чтобы защитить себя, практикуйте безопасный секс. Также поговорите со своим врачом о пользе вакцины против ВПЧ.

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