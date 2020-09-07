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Рак груди: 3 предупреждающих знака смертельной болезни

7 сентября 2020, 15:12

На что обязательно нужно обращать внимание.

онкология_рак груди_молочной железы
На что обязательно нужно обращать внимание. / ТСН

Чем раньше будет диагностирован рак груди, тем выше шансы на успешное лечение. Вот почему так важно знать, на что обязательно нужно обращать внимание.

Вот три предупреждающих знака смертельной болезни.

Благотворительная организация "Рак груди сейчас" подтвердила, что заболевание возникает из-за множества факторов. Это включает выбор образа жизни, генетику и окружающую среду.

Одним из предупреждающих признаков рака груди является обнаружение шишки или припухлости в груди, верхней части груди или подмышечной впадине.

Шишка или припухлость могут быть невидимы невооруженным глазом, но их можно почувствовать.

Еще один предупреждающий признак этого состояния - изменения сосков, например втянутый сосок. Другие изменения соска могут включать сыпь или корку вокруг соска или любые необычные выделения из него.

Третий признак рака груди - это изменение кожи вокруг груди, например сморщивание или ямочка.

Есть и другие признаки рака груди, о которых вам нужно знать. Это включает изменение цвета груди.

Например, грудь может выглядеть красной или воспаленной. Более того, любые изменения размеров груди могут быть признаком рака груди.

Также важно отметить, если в груди ощущается постоянная боль.

Жизненно важно знать, что нормально для вашей груди. В клинике обследование груди может сопровождаться маммографией, ультразвуком, стержневой биопсией или тонкоигольной аспирацией. Не все изменения груди являются злокачественными.

Основными целями программ по диагностированию и лечению рака являются излечение или значительное продление жизни пациентов и обеспечение наилучшего возможного качества жизни для людей, перенесших рак, сообщает ВОЗ.

Наиболее эффективными и действенными программами лечения являются программы, которые а) обеспечивают устойчивость и справедливость; b) связаны с ранним выявлением и с) придерживаются основанных на фактических данных стандартов ухода и применяют многодисциплинарный подход.

Рак здоровье
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