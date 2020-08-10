Рак и другие болезни: о чем сигнализируют растяжки на теле

Растяжки также известны как стрии и представляют собой форму рубцов на коже/Pixabay

Растяжки также известны как стрии и представляют собой форму рубцов на коже. Со временем эти отметки могут уменьшиться, но никогда не исчезнут полностью. Иногда растяжки могут сигнализировать о заболевании, включая заболевание органов малого таза или рак груди.

По информации Express.co.uk, женщины, у которых есть растяжки на теле, могут столкнуться с утроенным риском заболевания тазовых органов, известного как тазовый пролапс.

Новое исследование показывает, что женщины, страдающие этим недостатком, подвергаются большему риску по сравнению с женщинами с безупречной кожей.

Выпадение таза - это ослабление перепончатых мышц у основания таза, что важно для удержания на месте тазовых органов, включая матку и мочевой пузырь.

Это состояние может привести к боли, потере контроля над мочевым пузырем, а в некоторых случаях может привести к соскальзыванию органов вниз.

Шрамы, оставшиеся в результате этого разрушения - растяжки - обычно выглядят как светлые линии в местах скопления жира, включая бедра или живот.

"Но в то время как многие люди считают это чисто косметической проблемой, теперь медицинские эксперты говорят, что растяжки могут указывать на более серьезную проблему".

Рак молочной железы

42-летняя Демельза Джефферис выходила из душа, когда заметила след на декольте.

Миссис Джефферис сочла это очередной растяжкой и не придавала этому большого значения.

Однако позже она приглядывалась и поняла, что это была небольшая вмятина, которая появилась только тогда, когда ее рука была поднята.

Джефферис решила поговорить со своим врачом об этом открытии, и ей сказали, что потребуется дополнительное обследование.

"Они удалили опухоль и пару лимфатических узлов из моей подмышки", - объяснила она.

"Они отправили их на тестирование, чтобы убедиться, что все ясно. Мой консультант сказал мне, что мне очень повезло, так как я поймала его рано, и сказал, что мне повезло", - говорит она.

После двух недель лучевой терапии Джефферис завершила лечение и теперь призывает других женщин проявлять бдительность в отношении любых странных отметин или вмятин.

Эксперт по коже Николь Зиск сказала о растяжках: "К сожалению, нет натуральных средств, которые определенно улучшат растяжки. Что касается растяжек, исчезающих сами по себе, они могут в очень небольшой степени выглядеть менее заметными, однако в других случаях они могут выглядеть еще более заметными в зависимости от эластичности кожи человека".

Если вы заметили какие-либо новые отметины, дефекты, вмятины или растяжки, важно поговорить с вашим терапевтом о причине.