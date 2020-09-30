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Рак и количество сексуальных партнеров: как понять, что вы в зоне риска

30 сентября 2020, 15:23

С увеличением числа сексуальных партнеров увеличивался и процент людей, у которых диагностировали рак.

Секс
С увеличением числа сексуальных партнеров увеличивался и процент людей, у которых диагностировали рак. / ivona.bigmir.net

Количество людей, с которыми вы занимались сексом, может сыграть роль в вашем риске развития рака.

В недавнем исследовании, опубликованном в BMJ Sexual and Reproductive Health, исследователи оценили данные Английского лонгитюдного исследования старения, в котором отслеживаются люди в возрасте 50 лет и старше, проживающие в Англии. Испытуемые включали 2537 мужчин и 3185 женщин (их средний возраст составлял 64 года, и почти трое из четырех были женаты), которые отвечали на вопросы о том, сколько у них было сексуальных партнеров. Категории были разбиты на следующие: 0-1, 2-4, 5-9 и 10 и более.

Оказывается, с увеличением числа сексуальных партнеров увеличивался и процент людей, у которых диагностировали рак. У женщин, которые сообщили, что у них было 10 или более партнеров, на 91% имели больше шансов получить диагноз рака, чем у женщин, у которых не было одного или один партнер. Между тем, у мужчин, которые утверждали, что у них было не менее 10 сексуальных партнеров, на 69% больше шансов получить диагноз рака, чем у мужчин, у которых было ноль к одному.

"Мы ожидали, что существует связь между количеством сексуальных партнеров и риском рака, поскольку предыдущие исследования показали, что определенные инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), могут приводить к нескольким видам рака, и действительно, большее количество половых партнеров означает большее воздействие ИППП", - говорит Ли Смит, доктор философии, соавтор исследования и читатель по физической активности и общественному здравоохранению в Университете Англии Раскин в Соединенном Королевстве.

В чем разница между мужчиной и женщиной?

"Возможно, связь между некоторыми ИППП и раком у женщин сильнее, например, ВПЧ (вирус папилломы человека) и рак шейки матки по сравнению с ВПЧ и раком полового члена", - говорит Смит. Напоминание: некоторые штаммы ВПЧ, ИППП, передаваемые через кожу при контакте с кожей, могут вызывать клеточные изменения в шейке матки, которые могут привести к раку шейки матки.

Конечно, никто не говорит, что заниматься сексом нельзя. В конце концов, это полезно для вас, говорит Смит, и ведет к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшению самооценки здоровья, повышению качества жизни, большему удовольствию от жизни и лучшему самочувствию в целом.

И никто не утверждает, что наличие большого количества половых партнеров вызывает рак. Исследование только обнаружило связь между людьми с большим количеством смертностью и случаями рака. Кроме того, примите во внимание, что на самом деле означает повышение риска рака на 91%. Это не значит, что у 91% развился рак.

Беспокоитесь, если у вас много партнеров? Это может вас расслабить: испытуемые, у которых развился рак, "также чаще пили и курили, что также связано с более высоким риском развития рака, поэтому это могло быть скопление этих нездоровых форм поведения, которые увеличивают риск", - говорит Смит.

Но поскольку более высокий риск рака может быть связан с ИППП, разумно снизить риск заражения одним из них с помощью презервативов (не на 100% надежных, но все же лучше, чем ничего), а затем регулярно сдавать анализы, чтобы, если у вас есть ИППП, вы можете лечить или управлять им раньше, чем позже. Кроме того, не пропускайте вакцину против ВПЧ.

По словам Мэри Джейн Минкин, доктора медицины, клинического профессора акушера-гинеколога в Йельском университете, более новые версии вакцины на 90% эффективны в защите от канцерогенных штаммов ВПЧ.

секс Рак канцероген
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