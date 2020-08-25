Рак и преждевременная смерть: как соль влияет на организм

Употребление слишком большого количества соли за один прием или в течение дня может иметь несколько краткосрочных последствий / Reuters

Соль необходима для оптимальной работы мышц и нервов. Вместе с хлоридом она также помогает вашему телу поддерживать правильный водный и минеральный баланс. Тем не менее, несмотря на ее основные функции, употребление слишком большого количества соли может иметь неприятные последствия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В этой статье обсуждается, что происходит в вашем организме, если вы едите слишком много соли за один прием пищи или день, и сравнивается с долгосрочными последствиями от употребления большого количества соли.

Краткосрочные последствия

Употребление слишком большого количества соли за один прием или в течение дня может иметь несколько краткосрочных последствий.

Задержка воды

Во-первых, вы можете заметить, что чувствуете себя более вздутым или опухшим, чем обычно. Это происходит потому, что ваши почки хотят поддерживать в организме определенное соотношение натрия и воды. Для этого они прибегают к выделению дополнительной жидкости, чтобы компенсировать избыток натрия, который вы съели.

Это повышенное удержание воды может привести к отеку, особенно в руках и ногах, и может привести к тому, что вы будете весить больше обычного.

Повышение артериального давления

Богатая солью пища также может вызвать увеличение объема крови, протекающей по кровеносным сосудам и артериям. Это может привести к временному повышению артериального давления.

Тем не менее, не все могут испытывать эти эффекты. Например, исследования показывают, что люди, устойчивые к соли, могут не испытывать повышения артериального давления после приема пищи, богатой солью.

Считается, что на чувствительность человека к соли влияют такие факторы, как генетика и гормоны. Старение и ожирение также могут усиливать эффект повышения артериального давления от диет с высоким содержанием соли.

Эти переменные могут объяснить, почему диета с высоким содержанием соли не приводит автоматически к повышению артериального давления у всех.

Сильная жажда

Соленая пища также может вызвать сухость во рту или сильную жажду. Желание пить - еще один способ, с помощью которого ваше тело пытается скорректировать соотношение натрия и воды.

Возникающее в результате увеличение количества потребляемой жидкости может вызвать у вас больше мочеиспускания, чем обычно. С другой стороны, отказ от потребления жидкости после употребления большого количества соли может привести к повышению уровня натрия в вашем организме выше безопасного уровня, что приведет к состоянию, известному как гипернатриемия.

Гипернатриемия может вызвать вымывание воды из ваших клеток в кровь в попытке разбавить избыток натрия. Если не лечить, этот сдвиг жидкости может привести к спутанности сознания, судорогам, коме и даже смерти.

Другие симптомы гипернатриемии включают беспокойство, затрудненное дыхание и сон, а также снижение мочеиспускания.

Долгосрочные последствия

Употребление слишком большого количества соли в течение длительного периода времени может вызвать несколько проблем со здоровьем.

Может повысить кровяное давление

Исследования показывают, что диета, богатая солью, значительно повышает кровяное давление и что снижение содержания соли в рационе человека может помочь снизить уровень артериального давления.

Например, в двух крупных обзорах сообщается, что сокращение потребления соли на 4,4 грамма в день может снизить систолическое и диастолическое артериальное давление (верхнее и нижнее значения показаний) до 4,18 мм рт.ст. и 2,06 мм рт.ст. соответственно.

Однако наблюдаемое снижение было почти в два раза больше у людей с высоким артериальным давлением по сравнению с теми, у кого артериальное давление было в пределах нормы.

Более того, считается, что эти эффекты значительно сильнее у людей, чувствительных к соли, чем у людей, не чувствительных к соли. Однако ожирение и старение также усиливают эффект повышения кровяного давления от богатой солью диеты.

Может увеличить риск рака желудка

Несколько исследований связывают диету с высоким содержанием соли с более высоким риском рака желудка.

Обзор, в котором приняли участие более 268000 участников, показывает, что у тех, у кого среднее потребление соли 3 грамма в день, может быть на 68% выше риск рака желудка, чем у тех, у кого среднее потребление соли составляет 1 грамм в день.

Другое исследование также предполагает, что люди с высоким потреблением соли могут иметь в два раза более высокий риск рака желудка, чем люди с низким потреблением соли. Тем не менее, это исследование не дает четкого определения того, что считать высоким или низким потреблением соли.

Механизм действия соли на рак желудка до конца не изучен. Однако эксперты считают, что диета, богатая солью, может сделать человека более уязвимым к раку желудка, вызывая язвы или воспаление слизистой оболочки желудка.

Влияние на риск сердечных заболеваний и преждевременной смерти

Связь между богатым на соль рационом, болезни сердца и преждевременной смерти еще несколько спорная.

Некоторые исследования показывают, что высокое потребление соли вызывает повышение артериального давления и уплотнение кровеносных сосудов и артерий. В свою очередь, эти изменения могут привести к более высокому риску сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Однако другие предполагают, что диета с высоким содержанием соли не влияет на здоровье сердца или продолжительность жизни.

Эти разные результаты исследования могут быть объяснены различиями в исследований, методах, используемых для оценки потребления натрия, и факторах участников, таких как вес, чувствительность к соли, и другим проблемам со здоровьем, с которыми могут столкнуться участники.

Хотя возможно, что употребление слишком большого количества соли не увеличивает риск сердечных заболеваний или преждевременной смерти для всех, необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать убедительные выводы.

Возможна ли передозировка солью?

Смертельные передозировки соли случаются редко, так как они требуют, чтобы люди потребляли количество соли, близкое к 0,5–1 грамму на кг веса тела. Это будет составлять 35–70 граммов соли (2–4 столовые ложки) для человека весом 70 кг.

Люди с такими заболеваниями, как сердечная недостаточность, а также заболеваниями печени или почек, могут испытывать фатальные последствия, если они регулярно потребляют более 10 граммов натрия в день. Это эквивалентно примерно 25 граммам соли.

Исследования показывают, что средний человек в настоящее время потребляет около 9–12 граммов соли в день, причем наибольший вклад вносят обработанные пищевые продукты.

Что делать, если вы съели слишком много соли

Есть несколько способов помочь своему организму компенсировать переедание соли.

Во-первых, убедитесь, что вы пьете достаточное количество воды, чтобы помочь вашему организму восстановить желаемое соотношение натрия и воды.

Вы также можете попробовать есть продукты, богатые калием, такие как фрукты, овощи, бобовые, орехи, семена и молочные продукты. Вместе с натрием калий является питательным веществом, которое играет ключевую роль в поддержании баланса жидкости в организме.

Наконец, вы можете попытаться уменьшить количество соли, которую потребляете во время других приемов пищи. Имейте в виду, что 78–80% соли, которую вы едите, поступает из обработанных пищевых продуктов или блюд в ресторанах.

Таким образом, если вы пытаетесь сократить количество потребляемой соли, вам лучше всего будет сосредоточить свои усилия на потреблении большего количества свежих продуктов с минимальной обработкой.