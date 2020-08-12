Рак кишечника и долголетие: ученые назвали удивительную специю

Специя является естественным противовоспалительным средством. / menslife.com

Ключом к увеличению продолжительности жизни может быть здоровая и сбалансированная диета, включающая не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, а также регулярные физические упражнения. Но утверждается также, что вы можете увеличить продолжительность своей жизни, регулярно употребляя пряный имбирь.

По словам диетолога Джульетты Келлоу и диетолога доктора Сары Брюэр, имбирь обладает рядом преимуществ для здоровья, что делает его идеальным дополнением к вашему списку покупок. Утверждается, что он снимает тошноту или дискомфорт в желудке, а также уменьшает боль при вздутии живота.

Специя является естественным противовоспалительным средством, которое имеет решающее значение для пациентов с некоторыми заболеваниями, включая артрит.

Некоторые ученые даже сообщают, что употребление большего количества имбиря может снизить риск рака кишечника.

"Исследования показывают, что имбирь борется с тошнотой, стимулирует выработку желчи, снимает дискомфорт в желудке и ускоряет прохождение через пищеварительный тракт", - говорят они.

"Это также помогает расщеплять и выводить кишечные газы, чтобы противостоять вздутию живота. Сильное противовоспалительное действие имбиря может помочь облегчить боль, связанную с такими заболеваниями, как артрит", - сказали они.

"Обзор пяти исследований показал, что употребление имбиря снижает боль почти на треть, а инвалидность - на 22 процента у людей с остеоартритом".

Если вы не большой поклонник вкуса имбиря, вы также можете попробовать заменить его куркумой.

Куркума - отличное средство против старения благодаря своему активному ингредиенту куркумину.

Куркумин обладает сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые, в частности, защищают сердце, легкие и мозг от ряда заболеваний.

Утверждается, что люди, которые едят больше всего куркумы, имеют более низкий риск развития рака.

Регулярные упражнения - важный аспект улучшения общего состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни.

У людей, которые регулярно занимаются спортом, вероятность развития диабета 2 типа и некоторых видов рака на 50 процентов ниже.

Это может даже снизить вероятность ишемической болезни сердца и инсульта до 35 процентов.