Рак кишечника и долголетие: ученые назвали удивительную специю

Специя является естественным противовоспалительным средством.
Ключом к увеличению продолжительности жизни может быть здоровая и сбалансированная диета, включающая не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, а также регулярные физические упражнения. Но утверждается также, что вы можете увеличить продолжительность своей жизни, регулярно употребляя пряный имбирь.
По словам диетолога Джульетты Келлоу и диетолога доктора Сары Брюэр, имбирь обладает рядом преимуществ для здоровья, что делает его идеальным дополнением к вашему списку покупок. Утверждается, что он снимает тошноту или дискомфорт в желудке, а также уменьшает боль при вздутии живота.
Специя является естественным противовоспалительным средством, которое имеет решающее значение для пациентов с некоторыми заболеваниями, включая артрит.
Некоторые ученые даже сообщают, что употребление большего количества имбиря может снизить риск рака кишечника.
"Исследования показывают, что имбирь борется с тошнотой, стимулирует выработку желчи, снимает дискомфорт в желудке и ускоряет прохождение через пищеварительный тракт", - говорят они.
"Это также помогает расщеплять и выводить кишечные газы, чтобы противостоять вздутию живота. Сильное противовоспалительное действие имбиря может помочь облегчить боль, связанную с такими заболеваниями, как артрит", - сказали они.
"Обзор пяти исследований показал, что употребление имбиря снижает боль почти на треть, а инвалидность - на 22 процента у людей с остеоартритом".
Если вы не большой поклонник вкуса имбиря, вы также можете попробовать заменить его куркумой.
Куркума - отличное средство против старения благодаря своему активному ингредиенту куркумину.
Куркумин обладает сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые, в частности, защищают сердце, легкие и мозг от ряда заболеваний.
Утверждается, что люди, которые едят больше всего куркумы, имеют более низкий риск развития рака.
Регулярные упражнения - важный аспект улучшения общего состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни.
У людей, которые регулярно занимаются спортом, вероятность развития диабета 2 типа и некоторых видов рака на 50 процентов ниже.
Это может даже снизить вероятность ишемической болезни сердца и инсульта до 35 процентов.