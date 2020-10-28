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Рак кишечника: онколог предложил 5 способов уберечься от заболевания

28 октября 2020, 12:41

Недавно произошел всплеск рака толстой кишки у молодых мужчин.

Рак
Недавно произошел всплеск рака толстой кишки у молодых мужчин / УНИАН

Колоректальный рак или рак кишечника является третьим по распространенности раком у мужчин, а у чернокожих мужчин риск более чем на 20 процентов выше, чем у белых. А недавно произошел всплеск рака толстой кишки у молодых мужчин. К счастью, каждый из нас может многое сделать, чтобы предотвратить это.

Это то, что делает гастроэнтеролог Даррелл М. Грей, доктор медицины, чтобы снизить свой риск. Он наводит 5 советов, которые помогут предотвратить развитие рака кишечника.

Избегайте алкоголя

Когда я на общественном мероприятии, я ношу с собой газированный напиток. Алкоголь, особенно у мужчин, связан с более высоким риском рака толстой кишки. Люди, которые пьют два раза в день или больше, повышают свой риск в полтора раза по сравнению с людьми, которые вообще не пьют. Иногда мне хватает бокала красного вина.

Осторожно с красным мясом

Обычно я стараюсь избегать красного мяса, так как оно связано с повышенным риском рака толстой кишки. Хотя, если честно, ничто не соответствует вкусу и текстуре хорошего стейка, но свежий, хорошо приправленный, идеально приготовленный кусок рыбы занимает столько же места на тарелке и может быть таким же если не больше, удовлетворением для меня.

Двигайтесь, чтобы снизить риск рака толстой кишки

Между встречами, процедурами, пациентами и исследованиями вы можете застать меня за отжиманием в офисе. С моим расписанием сложно поддерживать постоянный режим тренировок, но я подбираю его между встречами, катаясь на велосипеде или гуляя с женой и тремя детьми. Даже добавление умеренной активности к малоподвижному образу жизни может снизить риск рака толстой кишки до 24 процентов.

Знайте свою семейную историю

У меня есть друг, который говорит, что "семейные тайны убивают семьи". Узнайте об истории болезни своей семьи. При колоректальном раке знание того, был ли он у кого-то и когда - может измениться, когда вам следует пройти обследование. Обычно мы рекомендуем начинать с 45 лет. Но если диагноз был поставлен ближайшему родственнику, вам может потребоваться колоноскопия в возрасте 40 лет или раньше.

Управляйте своим стрессом

Стресс может усложнить все, что я делаю. Поэтому, когда я выполняю свои многочисленные обязательства, я также сосредотачиваюсь на своем дыхании. Если возникает стресс, я признаю причину и затем медленно вдыхаю и выдыхаю. Это помогает мне заново сосредоточиться. Я видел, как стресс заставляет людей курить, употреблять алкоголь, чрезмерно переедать или вести малоподвижный образ жизни - и все это может увеличить риск рака толстой кишки.

здоровье Рак
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