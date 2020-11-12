Рак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезнь

Самый частый симптом рака кишечника - неопределенная боль в животе.
Симптомы и признаки рака кишечника в целом неспецифичны, и, к сожалению, у большинства пациентов с раком кишечника диагноз ставится из-за наличия у них симптомов или признаков, которые часто могут указывать на прогрессирование заболевания.
Самый частый симптом рака кишечника - неопределенная боль в животе. В прямой кишке пациенты чаще всего жалуются на кровь в стуле. Тенезмы - еще один серьезный признак рака кишечника.
В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, были дополнительно изучены тенезмы как признак рака кишечника.
Читайте такжеРак щитовидки: ученые назвали три предупреждающих знака
В исследовании отмечается: "Боль в животе при колоректальном раке неспецифична. Это могут быть колики по своей природе, если поражение вызывает частичную непроходимость. В противном случае это может быть просто постоянная локализованная или генерализованная боль. В первом случае следует учитывать локализованную перфорацию, а во втором - перитонит, связанный с перфорацией".
Тенезмы или ощущение необходимости опорожняться без стула, боль при дефекации или ишиас могут быть симптомами рака прямой кишки.
"Ишиас - опасный симптом, указывающий на местно-распространенный рак прямой кишки с серьезным поражением нервной системы опухолью".
Что такое тенезмы?
Тенезмы связаны со спазматической болью в прямой кишке. Тенезмы вызывают у человека ощущение, что ему необходимо опорожнение кишечника, даже если оно уже было.
Когда у человека тенезмы, он может сильнее напрягаться, чтобы выделять лишь небольшое количество стула во время дефекации.
Важно отметить, что тенезмы могут быть признаком нескольких проблем со здоровьем, поэтому всегда лучше обсудить с терапевтом возможную причину этой боли.
Medical News Today перечисляет другие возможные причины тенезмов, в том числе:
- Инфекция толстой кишки, которая может быть вызвана такими организмами, как бактерии или вирус.
- Ишемический колит, воспаление толстой кишки из-за снижения притока крови к этой области.
- Дивертикулит, вызванный воспалением выпуклости в стенке толстой кишки.
- Воспаление толстой кишки из-за радиации.
- Ненормальное движение пищи или отходов в пищеварительном тракте.
- Синдром раздраженного кишечника (СРК).
- Выпадавший геморрой.
- Ректальный абсцесс.
- Ректальная гонорея.
Чувство чрезмерной усталости также может быть вызвано раком кишечника, предупреждает благотворительная организация по борьбе с раком кишечника Великобритании.
Заболевание связывают с дефицитом железа, что впоследствии приводит к анемии.
Симптомы анемии включают чувство сильной усталости и даже может сделать кожу более бледной, чем обычно.
Вам следует подумать о том, чтобы поговорить с врачом, если ваша усталость кажется более сильной, чем обычно, и длится не менее трех недель.
Вам следует обратиться к терапевту, если изменения в привычке к кишечнику сохраняются более четырех недель.
Но то, что вы замечаете небольшое изменение в своей привычке ходить в туалет, не обязательно означает, что у вас рак кишечника. Врач оценит, можете ли вы подвергаться риску заболевания, спросив о ваших симптомах, и есть ли у вас в семейном анамнезе рак кишечника.
Впоследствии ваш терапевт может направить вас к специалисту для дальнейшего расследования.