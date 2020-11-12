Рак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезнь

Самый частый симптом рака кишечника - неопределенная боль в животе. / УНИАН

Симптомы и признаки рака кишечника в целом неспецифичны, и, к сожалению, у большинства пациентов с раком кишечника диагноз ставится из-за наличия у них симптомов или признаков, которые часто могут указывать на прогрессирование заболевания.

Самый частый симптом рака кишечника - неопределенная боль в животе. В прямой кишке пациенты чаще всего жалуются на кровь в стуле. Тенезмы - еще один серьезный признак рака кишечника.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, были дополнительно изучены тенезмы как признак рака кишечника.

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В исследовании отмечается: "Боль в животе при колоректальном раке неспецифична. Это могут быть колики по своей природе, если поражение вызывает частичную непроходимость. В противном случае это может быть просто постоянная локализованная или генерализованная боль. В первом случае следует учитывать локализованную перфорацию, а во втором - перитонит, связанный с перфорацией".

Тенезмы или ощущение необходимости опорожняться без стула, боль при дефекации или ишиас могут быть симптомами рака прямой кишки.

"Ишиас - опасный симптом, указывающий на местно-распространенный рак прямой кишки с серьезным поражением нервной системы опухолью".

Что такое тенезмы?

Тенезмы связаны со спазматической болью в прямой кишке. Тенезмы вызывают у человека ощущение, что ему необходимо опорожнение кишечника, даже если оно уже было.

Когда у человека тенезмы, он может сильнее напрягаться, чтобы выделять лишь небольшое количество стула во время дефекации.

Важно отметить, что тенезмы могут быть признаком нескольких проблем со здоровьем, поэтому всегда лучше обсудить с терапевтом возможную причину этой боли.

Medical News Today перечисляет другие возможные причины тенезмов, в том числе:

Инфекция толстой кишки, которая может быть вызвана такими организмами, как бактерии или вирус.

Ишемический колит, воспаление толстой кишки из-за снижения притока крови к этой области.

Дивертикулит, вызванный воспалением выпуклости в стенке толстой кишки.

Воспаление толстой кишки из-за радиации.

Ненормальное движение пищи или отходов в пищеварительном тракте.

Синдром раздраженного кишечника (СРК).

Выпадавший геморрой.

Ректальный абсцесс.

Ректальная гонорея.

Чувство чрезмерной усталости также может быть вызвано раком кишечника, предупреждает благотворительная организация по борьбе с раком кишечника Великобритании.

Заболевание связывают с дефицитом железа, что впоследствии приводит к анемии.

Симптомы анемии включают чувство сильной усталости и даже может сделать кожу более бледной, чем обычно.

Вам следует подумать о том, чтобы поговорить с врачом, если ваша усталость кажется более сильной, чем обычно, и длится не менее трех недель.

Вам следует обратиться к терапевту, если изменения в привычке к кишечнику сохраняются более четырех недель.

Но то, что вы замечаете небольшое изменение в своей привычке ходить в туалет, не обязательно означает, что у вас рак кишечника. Врач оценит, можете ли вы подвергаться риску заболевания, спросив о ваших симптомах, и есть ли у вас в семейном анамнезе рак кишечника.

Впоследствии ваш терапевт может направить вас к специалисту для дальнейшего расследования.