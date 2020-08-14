Рак кожи: как часто наносить крем от солнца, чтобы не заболеть

Рак кожи можно предотвратить, нанеся солнцезащитный крем. / Турпром

Рак кожи вызывается ультрафиолетовым (УФ) светом, повреждающим ДНК в клетках кожи, а основным источником ультрафиолетового света является солнечный свет. Люди, которые часто подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей, подвергаются большему риску заболевания, поэтому летние месяцы могут быть особенно неприятны.

Рак кожи можно предотвратить, нанеся солнцезащитный крем, но как часто нужно его наносить?

По словам фармацевта LloydsPharmacy Аншу Каура, если вы не используете достаточное количество солнцезащитного крема, вы можете получить ожог, но в равной степени нанесение солнцезащитного крема на одну и ту же область дважды не удвоит защиту.

Она сказала Express Health: "Убедитесь, что вы используете количество, эквивалентное размеру мяча для гольфа (или шести чайных ложек), чтобы покрыть все свое тело. Бутылки на 200 мл хватит примерно на шесть применений для взрослых, поэтому старайтесь использовать соответственно.

Есть также много основных правил, которым нужно следовать, когда речь идет о защите детей (и взрослых) от пребывания на солнце.

Вам следует избегать жаркого полуденного солнца (с 11:00 до 15:00), наносить солнцезащитный крем после того, как вы проводите время в воде (даже если крем водостойкий), регулярно наносите солнцезащитный крем каждые 1-2 часа и прикрывайте чувствительные участки кожи, такие как плечи, ступни и кожа головы.

Многие люди связывают повреждения от солнца, вызванные солнечным светом. Но ультрафиолетовые лучи присутствуют в любую погоду.

Каура предупредила: "Сила солнечных ультрафиолетовых лучей в ветреные дни может быть сильно недооценена. В некоторых случаях сильный ветер может раздражать поверхность кожи и разрушать ее защитный барьер, что означает, что вы еще более уязвимы для повреждения кожи УФ-лучами.

В летние месяцы специалист рекомендует наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи, чтобы защитить кожный барьер и предотвратить солнечное повреждение.

Дети со светлой кожей могут быть более восприимчивыми как к поверхностным повреждениям (ожогам), так и к долгосрочным повреждениям от солнца. Если у них есть веснушки или родинки, им следует проявлять особую осторожность на солнце. Солнце может повредить детям со светлой кожей и для этого достаточно всего лишь 5–10 минут.

Однако даже для самых темных тонов кожи всего час пребывания на солнце может вызвать повреждение кожи. Оно может произойти в считанные минуты; однако вы не всегда видите эффект сразу. Ущерб зависит от времени суток, силы УФ-лучей, вашего возраста и типа кожи, но каждый раз, когда ваша кожа подвергается воздействию УФ-лучей, она подвержена риску повреждения. В краткосрочной перспективе вы можете получить солнечный ожог, вызывающий покраснение, боль и иногда волдыри. Однако в долгосрочной перспективе вы можете увидеть преждевременное старение, а в тяжелых случаях - изменения в клетках кожи.

"Чтобы защитить кожу вашего ребенка, мы рекомендуем использовать SPF 50 или более, но никогда не ниже SPF 30", - сказала Каура.

Если ваш малыш ходит в бассейн и выходит из бассейна, не забывайте наносить его повторно после каждого вытирания полотенцем, хотя многие солнцезащитные лосьоны водостойкие, они не устойчивы к трению и могут стираться при сушке.

Она объяснила: "Повреждение солнцем в раннем возрасте может увеличить риск развития рака кожи во взрослом возрасте, поэтому дети должны быть особенно осторожны на солнце, чтобы избежать этого".

При выборе крема для загара вам следует учитывать ряд факторов, которые указывают на уровень защиты, который он обеспечивает.

Для эффективной защиты вы всегда должны использовать солнцезащитный крем, / Фото pixabay.com

SPF (фактор защиты от солнца) - один из самых известных маркеров, когда речь идет о защите от солнца. Важно выбрать правильный SPF для вас, исходя из тона вашей кожи и уровня солнечного света. Спектр SPF простирается от SPF2 до SPF50. Однако рекомендуется всегда использовать как минимум SPF15.

"Наряду с SPF вы должны проверить, обеспечивает ли крем или лосьон защиту от лучей UVA и UVB. Считается, что УФ-В излучение является причиной солнечных ожогов и связано с некоторыми типами рака кожи. С другой стороны, лучи UVA могут вызывать преждевременное старение, а повреждение UVA также может способствовать развитию рака кожи.

Для эффективной защиты вы всегда должны использовать солнцезащитный крем, который защищает от солнечных лучей UVA и UVB, и стремиться использовать SPF 15 и выше.

Что касается детей, вы можете выбрать более высокий SPF, так как кожа более чувствительна и более подвержена солнечному воздействию.