Рак кожи: симптомы, лечение, факторы риска

Рак, лечение / Tomocentr

Рак кожи - это ненормальный рост клеток кожи. Обычно он развивается в местах, подверженных воздействию солнца, но также может образовываться в местах, которые обычно не подвергаются воздействию солнца.

Две основные категории рака кожи определяются вовлеченными клетками.

Рак кожи

Кератиноцитарная карцинома

Первая категория - это базальный и плоскоклеточный рак кожи. Это самые распространенные формы рака кожи. Скорее всего, они развиваются в тех областях вашего тела, где больше всего солнца, таких как голова и шея.

Они менее распространены, чем другие формы рака кожи, и редко становятся опасными для жизни. Но если их не лечить, они могут стать больше и распространиться на другие части вашего тела.

Меланома

Вторая категория рака кожи - меланома. Этот тип рака развивается из клеток, которые дают вашей коже цвет. Эти клетки известны как меланоциты. Доброкачественные родинки, образованные меланоцитами, могут стать злокачественными.

Они могут развиваться где угодно на вашем теле. У мужчин эти родинки чаще развиваются на груди и спине. У женщин эти родинки чаще развиваются на ногах.

Большинство меланом можно вылечить, если их выявить и лечить на ранней стадии. Если их не лечить, они могут распространиться на другие части тела и стать более трудными для лечения. Меланомы более распространены, чем базальные и плоскоклеточные раки кожи.

Рак кожи не всегда идентичный, и он может не вызывать много симптомов. Тем не менее, необычные изменения в вашей коже могут быть предупреждающим знаком для различных видов рака. Быть готовым к изменениям вашей кожи может помочь вам поставить диагноз раньше.

Остерегайтесь симптомов, в том числе:

Повреждения кожи: новая родинка, необычный рост, бугорок, рана, чешуйчатое пятно или темное пятно развиваются и не исчезают.

Асимметрия: две половины родинки не являются идентичными.

Граница: повреждения имеют неровные края.

Цвет: пятно имеет необычный цвет, такой как белый, розовый, черный, синий или красный.

Диаметр: пятно больше 0,5 см или размером с карандашный ластик.

Развивается: вы можете обнаружить, что родинка меняет размер, цвет или форму.

Оба типа рака кожи возникают, когда возникают мутации в ДНК ваших клеток кожи. Эти мутации приводят к тому, что клетки кожи неуправляемо растут и образуют массу раковых клеток.

Базально-клеточный рак кожи вызывается ультрафиолетовыми (УФ) лучами солнца или соляриев. Ультрафиолетовые лучи могут повредить ДНК в клетках вашей кожи, вызывая необычный рост клеток. Плоскоклеточный рак кожи также вызван воздействием ультрафиолета.

Плоскоклеточный рак кожи также может развиться после длительного воздействия канцерогенных химических веществ. Он может развиться в ожоговом рубце или язве, а также может быть вызван некоторыми типами вируса папилломы человека (ВПЧ).

Причина меланомы неясна. Большинство родинок не превращаются в меланомы, и исследователи не уверены, почему некоторые из них образуют рак. Как и базально-плоскоклеточный рак кожи, меланома может быть вызвана ультрафиолетовыми лучами. Но меланомы могут развиваться в тех частях вашего тела, которые обычно не подвергаются воздействию солнечного света.

Если у вас появятся подозрительные пятна или наросты на коже или вы заметите изменения в существующих пятнах или наростах, запишитесь на прием к врачу. Ваш врач осмотрит кожу или направит вас к специалисту для диагностики.

Ваш врач или специалист, вероятно, изучит форму, размер, цвет и текстуру подозрительной области на вашей коже. Он также проверит наличие кровотечений или сухих участков. Если ваш врач подозревает, что образование может быть злокачественным, он сделает биопсию.

Во время этой безопасной и простой процедуры он удалит подозрительную область или ее часть для отправки в лабораторию для тестирования. Это может помочь им узнать, есть ли у вас рак кожи.

Если у вас диагностирован рак кожи, вам могут потребоваться дополнительные тесты, чтобы узнать, как далеко он продвинулся. Ваш рекомендуемый план лечения будет зависеть от типа и стадии вашего рака кожи, а также других факторов.

Ультрафиолетовые лучи могут повредить ДНК в клетках

Чтобы снизить риск возникновения рака кожи, избегайте воздействия на кожу солнечных лучей и других источников ультрафиолетового излучения.

Избегайте соляриев и солнечных ламп.

Избегайте прямого солнечного воздействия, когда солнце самое сильное, с 10 до 16 часов, оставаясь в это время в помещении или в тени.

Наносите солнцезащитный крем и бальзам для губ с солнцезащитным фактором (SPF) 30 или выше на любую открытую кожу как минимум за 30 минут до выхода на улицу и регулярно наносите повторно.

Носите широкополую шляпу и сухие темные плотные ткани, когда вы находитесь на улице в светлое время суток.

Носите солнцезащитные очки, которые обеспечивают 100-процентную защиту от ультрафиолета и ультрафиолета.

Также важно регулярно проверять вашу кожу на наличие изменений, таких как новообразования или пятна. Сообщите своему врачу, если заметите что-нибудь подозрительное.

Если у вас развивается рак кожи, его раннее выявление и лечение могут помочь улучшить долгосрочный прогноз.

Определенные факторы повышают риск развития рака кожи / ERR

Определенные факторы повышают риск развития рака кожи. Например, у вас больше шансов заболеть раком кожи, если вы: