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Рак кожи: как распознать опасную родинку с помощью правила "ABCDЕ"

10 сентября 2020, 18:24

Обращайте внимание на любые пятна.

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Обращайте внимание на любые пятна/Pixabay

Меланома очень опасна, так как рак с большей вероятностью распространится на другие части тела, если не будет обнаружена на ранней стадии. Какую важную информацию вам нужно знать?

Кожа состоит из трех слоев, известных как эпидермис, дерма и подкожный слой. Эпидермис - верхний слой кожи - состоит из трех основных типов клеток: плоских клеток, базальных клеток и меланоцитов.

Американское онкологическое общество отметило, что меланоциты производят пигмент меланин.

Меланин - это то, что придает коже желтовато-коричневый или коричневый цвет, поэтому большинство опухолей меланомы коричневого или черного цвета.

Однако - это не так просто - некоторые меланомы могут быть розовыми, коричневыми или даже белыми.

Знаете ли вы, что родинка (то есть невус) - это доброкачественная опухоль кожи, которая развивается из меланоцитов?

Доброкачественная означает, что она безвредна, и у большинства людей на теле есть родинки.

Итак, как узнать, злокачественная ли ваша родинка?

Далее раскрывается та информация, которая может спасти вашу жизнь.

Ключевой вопрос, который стоит задать себе: "Отличается ли это пятно от всех других пятен на моей коже?"

Другое ключевое наблюдение, которое следует предпринять при поиске раковых родинок, называется "правилом ABCDE".

Обращайте внимание на любые пятна / поражения / родинки, которые имеют любую из следующих особенностей:

  • A - Асимметрия. Это когда одна половина родинки или родинки не совпадает с другой.
  • B - Края неровные, рваные, зазубренные или размытые.
  • C - Цвет не везде одинаковый и может включать разные оттенки коричневого или черного, а иногда и розовые, красные, белые или синие пятна.
  • D - Диаметр: пятно больше 6 миллиметров в поперечнике.
  • E - Родинка меняет размер, форму или цвет.

Следите за появлением новых родинок, особенно если они меняют размер, форму или цвет. Есть и другие предупреждающие знаки, о которых следует помнить, в том числе неизлечимая боль.

Признаком меланомы является распространение пигмента от границы пятна на окружающую кожу.

Альтернативным предупреждающим знаком может быть покраснение или новая припухлость за границей движения.

Возможно изменение ощущений, например зуд, болезненность или боль.

Или может появиться изменение поверхности родинки, такое как шелушение, намокание, кровотечение или появление шишки.

Если вас беспокоят какие-либо отметины на коже, запишитесь на прием к терапевту.

Чтобы снизить риск развития меланомы, вы можете предпринять ряд действенных мер.

Например, ограничьте воздействие УФ (ультрафиолетовых лучей), не выходя на солнце и избегая соляриев.

Это связано с тем, что ультрафиолетовые лучи являются основной причиной повреждения кожи, которое может изменить ДНК внутри клеток кожи.

Когда повреждение ДНК влияет на рост клеток кожи, возникает меланома кожи.

меланома Рак
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