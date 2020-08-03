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Рак кожи: неожиданный симптом, который "живет" во рту

3 августа 2020, 17:55

Люди с ослабленной иммунной системой более подвержены риску заражения.

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Люди с ослабленной иммунной системой более подвержены риску заражения/Pixabay

Национальная служба здравоохранения Великобритании определила герпесвирус человека 8 типа (HHV-8) как виновника определенного вида рака кожи. Он также известен как герпесвирус, связанный с саркомой Капоши (KSHV).

По информации WebMed, этот вирус ответственен за саркому Капоши - тип рака, который поражает кожу. Люди с ослабленной иммунной системой более подвержены риску заражения этим канцерогенным вирусом.

Американское онкологическое общество объяснило симптомы саркомы Капоши, о которых следует знать.

Фиолетовые, красные или коричневые поражения могут развиваться внутри рта и горла. Они обычно безболезненны и не зудят.

Повреждения могут быть плоскими (называемыми пятнами) или слегка приподнятыми над окружающей кожей - это называется бляшками.

Альтернативно, поражения могут выглядеть как выпуклость, известная как узелки. Эти пятна могут появиться на лице, ногах, паху и веках.

Наряду с поражением плоти и оболочек тела, саркома Капоши также может поражать внутренние органы.

NHS отметила, что если поражены внутренние органы, такие как лимфатические узлы, легкие или пищеварительные симптомы, могут появиться другие признаки.

Например, человек с этим заболеванием может страдать от неприятного отека на руках или ногах (лимфедема).

Это может также привести к одышке, кашле с кровью и болям в груди, тошноте и болям.

Кроме того, боль в животе может сопровождаться диареей. Саркома Капоши диагностируется с помощью биопсии.

Биопсия включает в себя отбор пробы пораженной ткани - где бы она ни находилась - и проверку ее под микроскопом.

В случае подозрения на заболевание в пищеварительной системе необходимо выполнить эндоскопию.

Кроме того, компьютерная томография может быть назначена для проверки того, распространился ли рак на лимфатические узлы.

Герпесвирус человека 8 (HHV-8)

Государственная служба здравоохранения заявляет, что этот вызывающий рак вирус, как полагают, распространяется во время секса, через кровь или слюну, или от матери к ребенку во время рождения.

У большинства людей, имеющих вирус, саркома Капоши не разовьется. Риску подвержены только несколько человек с ослабленной иммунной системой.

Ослабленная иммунная система позволяет вирусу HHV-8 размножаться до высоких уровней в крови.

Это увеличивает вероятность саркомы Капоши, поскольку вирус изменяет генетические инструкции, которые контролируют рост клеток.

Вирус поражает клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов - так называемые эндотелиальные клетки.

Эндотелиальные клетки затем размножаются с неконтролируемой скоростью и образуют комки тканей, известные как опухоли.

Рак болезнь здоровье
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