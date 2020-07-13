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Рак крови: симптомы и факторы риска

Долгосрочные перспективы людей с лейкемией зависят от типа рака и стадии диагностики.

13 июля 2020, 17:44
Рак, лечение
При лейкозе лейкоциты не функционируют как нормальные лейкоциты. / Tomocentr

Лейкемия или рак крови - это рак клеток крови. Существует несколько широких категорий клеток крови, включая эритроциты (RBCs), лейкоциты (WBCs) и тромбоциты. Как правило, лейкоз относится к раку эритроцитов.

Лейкоциты являются жизненно важной частью вашей иммунной системы. Они защищают ваш организм от проникновения бактерий, вирусов и грибков, а также от аномальных клеток и других посторонних веществ. При лейкозе лейкоциты не функционируют как нормальные лейкоциты. Они также могут делиться слишком быстро и в конечном итоге вытеснять нормальные клетки.

Лейкоциты в основном вырабатываются в костном мозге, но определенные их типы также производятся в лимфатических узлах, селезенке и тимусе. После образования лейкоциты циркулируют по всему телу в крови и лимфе (жидкость, которая циркулирует по лимфатической системе), концентрируясь в лимфатических узлах и селезенке.

Рак крови

Факторы риска лейкемии

Причины лейкемии не известны. Однако было выявлено несколько факторов, которые могут увеличить ваш риск. Среди них:

  • семейная история лейкемии
  • курение, которое увеличивает риск развития острого миелоидного лейкоза (ОМЛ)
  • генетические нарушения, такие как синдром Дауна
  • заболевания крови, такие как миелодиспластический синдром, который иногда называют "пролейкозом"
  • предыдущее лечение рака химиотерапией или облучением
  • воздействие высоких уровней радиации
  • воздействие химических веществ, таких как бензол

Типы лейкемии

Начало лейкемии может быть острым (внезапное начало) или хроническим (медленное начало). При остром лейкозе раковые клетки быстро размножаются. При хроническом лейкозе заболевание прогрессирует медленно, и ранние симптомы могут быть очень слабыми.

Лейкемия также классифицируется по типу клеток. Лейкемия с участием миелоидных клеток называется миелогенной лейкемией. Миелоидные клетки - это незрелые клетки крови, которые обычно становятся гранулоцитами или моноцитами. Лейкемия с участием лимфоцитов называется лимфоцитарной лейкемией. Существует четыре основных типа лейкемии:

Острый миелогенный лейкоз (ОМЛ)

Острый миелогенный лейкоз может встречаться у детей и взрослых.

Острый лимфоцитарный лейкоз (ОЛЛ)

Острый лимфолейкоз встречается в основном у детей.

Хронический миелогенный лейкоз (ХМЛ)

Хронический миелогенный лейкоз (ХМЛ) поражает в основном взрослых.

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)

Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ) чаще всего поражает людей старше 55 лет. У детей он очень редко встречается.

Волосатоклеточный лейкоз является очень редким подтипом ХЛЛ. Его название происходит от появления раковых лимфоцитов под микроскопом.

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Лейкемия также может вызывать симптомы в органах, которые были инфильтрированы или поражены раковыми клетками

Симптомы рака крови

  • чрезмерное потоотделение, особенно ночью (так называемые "ночные поты")
  • усталость и слабость, которые не уходят с отдыхом
  • непреднамеренная потеря веса
  • боль в костях и чувствительность
  • болезненные, опухшие лимфатические узлы (особенно в области шеи и подмышек)
  • увеличение печени или селезенки
  • красные пятна на коже, называемые петехиями
  • легкая кровоточивость
  • лихорадка или озноб
  • частые инфекции

Лейкемия также может вызывать симптомы в органах, которые были инфильтрированы или поражены раковыми клетками. Например, если рак распространяется на центральную нервную систему, он может вызвать головную боль, тошноту и рвоту, спутанность сознания, потерю мышечного контроля и судороги.

Лейкемия также может распространиться на другие части вашего тела, в том числе:

  • легкие
  • желудочно-кишечный тракт
  • сердце
  • почки
  • яички

Перспективы

Долгосрочные перспективы людей с лейкемией зависят от типа рака и стадии диагностики. Чем раньше будет диагностирована лейкемия и чем быстрее она будет вылечена, тем больше будет шансов на выздоровление. Некоторые факторы, такие как пожилой возраст, история заболеваний крови и мутации хромосом, могут негативно повлиять на прогноз.

Рак болезнь
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