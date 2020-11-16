Рак крови: три симптома, которые похожи на другие болезни

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться к терапевту.
Рак крови обычно делят на три разные группы - лейкоз, лимфому и миелому - и симптомы могут варьироваться в зависимости от того, какой тип рака крови у человека. Но есть еще несколько общих признаков, три из которых можно принять за менее серьезные заболевания.
Ночное потоотделение считается нормальным явлением, особенно если в вашей комнате или в постели слишком жарко.
Менопауза, беспокойство, низкий уровень сахара в крови, употребление алкоголя и некоторых лекарств также являются частыми причинами ночного потоотделения.
Но, по данным Blood Cancer UK, "мокрый" ночной пот может быть признаком рака крови.
Благотворительный фонд сообщает: "Некоторые люди с лимфомой сильно потеют по ночам, но мы пока не знаем, что вызывает это".
Зуд кожи обычно не является признаком чего-либо серьезного и часто вызван сухой, потрескавшейся или раздраженной кожей. Аллергия и экзема - некоторые частые причины.
Но рак крови также связывает зуд кожи с раком крови.
Наконец, часто возникает боль в животе, часто сопровождающаяся вздутием живота, газами, изжогой и запором.
Но проблемы с брюшной полостью также могут указывать на рак крови.
Проблемы с брюшной полостью могут быть вызваны аномальными клетками крови, накапливающимися в селезенке.
В нем поясняется: "Вы можете почувствовать сытость после того, как съедите небольшое количество пищи, почувствуете дискомфорт под ребрами с левой стороны, вздутие живота или отек, а иногда и боль".
Вы можете отметить и другие симптомы рака крови:
- Необъяснимая потеря веса
- Синяки или кровотечения по необъяснимой причине
- Шишки или опухоли
- Одышка (одышка)
- Постоянные, повторяющиеся или тяжелые инфекции
- Необъяснимая лихорадка (38 °C или выше)
- Усталость, которая не проходит после отдыха или сна
- Необычно бледный цвет лица (бледность)
Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться к терапевту.
Точно неизвестно, почему у человека развивается рак крови, но есть ряд факторов, которые могут повлиять на ваш риск.
Они включают:
- Возраст
- Пол
- Этническая принадлежность
- История семьи
- Радиационное или химическое воздействие
- Некоторые состояния здоровья и лечение
Опять же, то, как эти факторы влияют на ваш риск, зависит от типа рака крови.