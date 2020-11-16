Рак крови: три симптома, которые похожи на другие болезни

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться к терапевту. / Tomocentr

Рак крови обычно делят на три разные группы - лейкоз, лимфому и миелому - и симптомы могут варьироваться в зависимости от того, какой тип рака крови у человека. Но есть еще несколько общих признаков, три из которых можно принять за менее серьезные заболевания.

Ночное потоотделение считается нормальным явлением, особенно если в вашей комнате или в постели слишком жарко.

Менопауза, беспокойство, низкий уровень сахара в крови, употребление алкоголя и некоторых лекарств также являются частыми причинами ночного потоотделения.

Но, по данным Blood Cancer UK, "мокрый" ночной пот может быть признаком рака крови.

Благотворительный фонд сообщает: "Некоторые люди с лимфомой сильно потеют по ночам, но мы пока не знаем, что вызывает это".

Зуд кожи обычно не является признаком чего-либо серьезного и часто вызван сухой, потрескавшейся или раздраженной кожей. Аллергия и экзема - некоторые частые причины.

Но рак крови также связывает зуд кожи с раком крови.

Наконец, часто возникает боль в животе, часто сопровождающаяся вздутием живота, газами, изжогой и запором.

Но проблемы с брюшной полостью также могут указывать на рак крови.

Проблемы с брюшной полостью могут быть вызваны аномальными клетками крови, накапливающимися в селезенке.

В нем поясняется: "Вы можете почувствовать сытость после того, как съедите небольшое количество пищи, почувствуете дискомфорт под ребрами с левой стороны, вздутие живота или отек, а иногда и боль".

Вы можете отметить и другие симптомы рака крови:

Необъяснимая потеря веса

Синяки или кровотечения по необъяснимой причине

Шишки или опухоли

Одышка (одышка)

Постоянные, повторяющиеся или тяжелые инфекции

Необъяснимая лихорадка (38 °C или выше)

Усталость, которая не проходит после отдыха или сна

Необычно бледный цвет лица (бледность)

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться к терапевту.

Точно неизвестно, почему у человека развивается рак крови, но есть ряд факторов, которые могут повлиять на ваш риск.

Они включают:

Возраст

Пол

Этническая принадлежность

История семьи

Радиационное или химическое воздействие

Некоторые состояния здоровья и лечение

Опять же, то, как эти факторы влияют на ваш риск, зависит от типа рака крови.