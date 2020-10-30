Рак легких: британский врач назвал признак, который "прячется" в глазах

Признаки болезни имеют тенденцию проявляться только после того, как рак распространился по легким./ ridus.ru

Рак легкого - один из наиболее серьезных видов рака, который необходимо диагностировать, поскольку его обычно трудно обнаружить, пока он не распространился на другие части тела. Вы можете подвергнуться риску заболевания, если заметите опущенное веко.

Признаки болезни имеют тенденцию проявляться только после того, как рак распространился по легким.

Один из ключевых симптомов рака легких - изменение вашего века.

По словам профессора Джорджа Сантиса, консультанта по респираторной медицине в больнице Лондонского моста, входящей в состав HCA Healthcare UK, некоторые пациенты с раком легких могут заметить опущение век.

Это может быть вызвано опухолью легких, вызывающей неврологические симптомы.

Симптомы этого типа сдавливают нервы в теле, что может привести к опущению век.

Если вы заметили, что ваше веко необычно опущено, вам следует поговорить с врачом.

Общие симптомы рака легких включают кашель, который сохраняется более трех недель, кашель с кровью, усиление одышки, боль в груди, потерю веса", - сказал он. Иногда пациенты обращаются с симптомами метастатического заболевания, включая головные боли, припадки, боли в костях или кожные высыпания. В некоторых случаях опухоли легких могут вызывать неврологические симптомы из-за сдавливания нервов.

Это может привести к опущению века или уменьшению потоотделения на лице - многие люди удивляются, что симптомы могут быть связаны с раком легких. Но то, что у вас опущено веко, также известное как птоз, не обязательно означает, что у вас рак легких.

Птоз может быть вызван рядом заболеваний или просто ношением контактных линз в течение нескольких лет.

Если его не лечить, он может мешать зрению и может вызвать боль в бровях.

Существует ряд методов лечения птоза, включая хирургическое вмешательство.

Симптомы рака легких включают непрекращающийся кашель, кашель с кровью, затрудненное дыхание и боли при дыхании.

Перспективы рака легких не такие хорошие, как у других видов рака, поскольку симптомы обычно проявляются только на более поздних стадиях.

Примерно каждый третий пациент живет не менее года после постановки диагноза, а каждый 20-й живет еще 10 лет.