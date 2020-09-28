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Рак легких: какие повседневные пары вызывают смертельную болезнь

28 сентября 2020, 07:32

Воздух - не единственное, чем вы можете дышать.

Рак, легкие
Воздух - не единственное, чем вы можете дышать. / ridus.ru

Воздух, который вы вдыхаете, может способствовать развитию рака легких. Узнайте, что подвергает вас повышенному риску развития болезни, и симптомы, на которые следует обратить внимание.

Как сообщает Express.co.uk, внутри легких нет датчиков боли, поэтому человек осознает, что что-то не так, только тогда, когда болезнь мешает ему дышать.

Британский фонд легких объяснил, что "вы, вероятно, не замечаете своего дыхания". Когда вы вдыхаете, воздух проходит через нос или рот в трахею. Оттуда он может снабжать левое и правое легкие, включая крошечные воздушные мешочки.

Однако воздух - не единственное, чем вы можете дышать - токсичные пары могут попадать в ваши легкие. Фонд Роя Кастла по борьбе с раком легких подробно рассказал о факторах риска "самого распространенного рака в мире".

Понятно, что курение является основной причиной рака легких, но это не единственный токсин, который может причинить вам вред.

Сообщается, что 28 процентов случаев рака легких вызваны не курением - независимо от того, курили ли вы много лет назад. Фактором риска также является пассивное курение. Этот тип курения неизбежен при прогулках по оживленным центрам города.

Еще одно опасное вещество, которым вы можете вдыхать, - это дизельные пары - топливо для автомобилей, которые все еще используются сегодня.

Существуют противоречивые данные о том, может ли дизельное топливо вызывать рак легких. "Несколько исследований показали, что длительное сильное воздействие выхлопных газов дизельного топлива может вызвать рак легких у лабораторных животных", - заявило Американское онкологическое общество.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с другой стороны, заявила, что "дизельное топливо не считается особо токсичным". В организации добавляют: "Считается, что нет никакого риска рака от кратковременного, случайного воздействия".

Другие вещества, признанные токсичными Фондом борьбы с раком легких Рой Кастл, включают асбест и радон.

Вдыхание волокон асбеста напрямую связано с раком легких, поскольку они оседают в тканях легких. ВОЗ добавила, что симптомы рака легких, вызванные асбестом, могут проявиться через десять лет после воздействия.

Управление здравоохранения и безопасности предупредило: "Асбест можно найти в любом промышленном или жилом здании, построенном или отремонтированном до 2000 года".

Агентство по охране окружающей среды (EPA) отметило, что газ радон "является естественным радиоактивным газом, который может вызвать рак легких". Газ радон остается внутри помещений после того, как попадает в здания через трещины и другие отверстия в фундаменте".

Симптомы рака легких, на которые указывает Национальная служба здравоохранения, включают кашель, который не проходит через три недели, повторяющиеся инфекции грудной клетки и кашель с кровью.

Другие признаки заболевания включают стойкую одышку, а также боль при дыхании или кашле.

Рак здоровье болезнь
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