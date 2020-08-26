Рак легких: признак на лодыжках и запястьях

Рак легких - это неконтролируемый рост аномальных клеток в одном или обоих легких. / ridus.ru

Рак легких - это неконтролируемый рост аномальных клеток в одном или обоих легких. Он возникает, когда перестает работать нормальный механизм контроля организма - старые клетки не умирают, а вместо этого выходят из-под контроля, образуя новые, аномальные клетки.

Как объясняет Центр лечения рака Америки, эти лишние клетки могут образовывать массу ткани, называемую опухолью. Опухоли могут быть агрессивными, то есть они быстро формируются, растут или распространяются в организме.

К сожалению, рак легких может не вызывать никаких симптомов, пока этот разрушительный процесс не начнется.

Один предупреждающий знак, на который следует обратить внимание, - это опухшие и воспаленные лодыжки и запястья, что может вызвать сильную боль и затруднения при движении, поясняет Cancer Research UK.

По данным благотворительной организации, это может указывать на гипертрофическую легочную остеоартропатию (HPOA), редкое заболевание, которым страдают некоторые люди с раком легких.

Как объясняет орган здравоохранения, HPOA может быть вызван веществами, выделяемыми опухолью. Это также может быть вызвано веществами, которые организм вырабатывает при реакции на опухоль.

Другие признаки HPOA включают:

Отек кончиков пальцев (так называемый клубок)

Ложковидные ногти

Основные симптомы рака легких включают:

Кашель, который не проходит через две-три недели

Длительный кашель, который усиливается

Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться

Кровохарканье

Боль при дыхании или кашле

Стойкая одышка

Постоянная усталость или недостаток энергии

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Национальная служба здравоохранения рекомендует обратиться к терапевту, если у вас есть симптомы рака легких, такие как одышка или постоянный кашель. Результаты лечения частично зависят от того, насколько далеко продвинулся ваш рак, поэтому, чем раньше вы сможете вмешаться, тем лучше.

Я в опасности?

Рак легких тесно связан с нездоровым образом жизни, например с курением табака. Это включает вдыхание сигаретного дыма других людей и даже легкое или периодическое курение.

Воздействие газообразного радона также может повысить ваш риск. Радон - это природный радиоактивный газ, который образуется из крошечных количеств урана, присутствующего во всех породах и почвах.

"Вдыхание радона может вызвать повреждение легких, особенно если вы курите", - предупреждает NHS. Поэтому еще более важно бросить курить, если вы живете в районе с высоким содержанием радона.

Исследования также показывают, что воздействие паров дизельного топлива в течение многих лет увеличивает риск развития рака легких.

Одно исследование показало, что ваш риск развития рака легких увеличивается примерно на 33 процента, если вы живете в районе с высоким уровнем газообразных оксидов азота (в основном производимых автомобилями и другими транспортными средствами).