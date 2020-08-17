Рак легких: признак, расположенный на шее

Рак легких - один из самых распространенных видов рака./ slovami.net

Рак легких - один из наиболее серьезных видов рака, который необходимо диагностировать, поскольку его обычно трудно обнаружить, пока он не распространился на другие части тела. Как выяснилось, вы можете подвергнуться риску заболевания, если ваши лимфатические узлы будут увеличиваться в размерах.

Национальная служба здравоохранения Британии предупредила, что рак легких - один из самых распространенных видов рака. Признаки болезни имеют тенденцию проявляться только после того, как рак распространился по легким.

Одним из ключевых симптомов рака легких являются лимфатические узлы большего размера, чем обычно.

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Лимфатические узлы - это маленькие железы, которые расположены в разных точках тела, в том числе с обеих сторон шеи, над ключицей и под челюстью. Их работа - хранить лейкоциты, которые защищают организм от инфекций или опухолей.

Например, если у вас опухоль, в лимфатических узлах накапливаются больные клетки, что приводит к их опуханию. Если ваши железы на шее кажутся больше, чем обычно, это может быть признаком рака легких.

"Когда рак легких обнаруживается и лечится на ранней стадии, шансы на успешное лечение повышаются", - заявило Канадское онкологическое общество.

"Признаки и симптомы часто появляются по мере того, как опухоль растет и вызывает изменения в организме, такие как кашель или одышка. Признаки и симптомы мелкоклеточного рака легкого и немелкоклеточного рака легкого одинаковы. К ним относятся: усиливающийся или не проходящий кашель, хрипы, усталость, потеря веса, и более крупные, чем нормальные, лимфатические узлы на шее или над ключицей", - говорят специалисты.

Но то, что у вас опухшие железы, не обязательно означает, что у вас рак легких. Они могут увеличиваться при любом заболевании или инфекции. Некоторые люди могут обнаружить, что их железы опухают, если у них простуда, грипп или даже ушная инфекция.

Кашель - самый распространенный симптом рака легких / ridus.ru

Увеличение лимфатических узлов с большей вероятностью может быть вызвано раком легких, если они сопровождаются одним из наиболее распространенных предупреждающих признаков заболевания. Кашель - самый распространенный симптом рака легких, но он также может вызывать одышку, боль в груди и легкие изменения голоса.

Перспективы рака легких не такие хорошие, как у других видов рака, потому что симптомы обычно выявляются только на более поздних стадиях.

Примерно каждый третий пациент живет не менее года после постановки диагноза, а каждый 20-й живет еще 10 лет.