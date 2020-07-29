Рак легких: ранние симптомы, нехарактерные для болезни

Некоторые виды рака легких вырабатывают гормоноподобные вещества. / ridus.ru

Симптомы рака легких, как правило, появляются только после того, как рак распространился. Хотя кашель, который не проходит или усиливается, является одним из наиболее распространенных симптомов заболевания, не все симптомы напрямую связаны с легкими.

По данным Американского общества по борьбе с раком, которую цитирует Express.co.uk, некоторые виды рака легких вырабатывают гормоноподобные вещества, которые попадают в кровоток и вызывают проблемы с удаленными тканями и органами, даже если рак не распространяется в эти места. "Эти проблемы называются паранеопластическими синдромами. Иногда эти синдромы могут быть первыми симптомами рака легких. Поскольку поражаются другие органы, в первую очередь можно предположить, что причиной является болезнь, отличная от рака легких", - говорят в организации.

В частности, врачи ассоциации обращают внимание на низкий уровень кальция в крови (гиперкальциемия), который может вызвать боль в животе. Это происходит потому, что гиперкальциемия может повлиять на пищеварительную систему.

Другие симптомы, которые могут появиться при возникновении гиперкальциемии, включают частое мочеиспускание, жажду, запор, тошноту, рвоту, слабость, усталость, головокружение и спутанность сознания.

Другим паранеопластическим синдромом является SIADH (синдром неподходящего антидиуретического гормона). Американское онкологическое общество объясняет: "В этом состоянии раковые клетки вырабатывают АДГ, гормон, который заставляет почки удерживать воду. Это снижает уровень соли в крови. Симптомы SIADH могут включать усталость, потерю аппетита, мышечную слабость или судороги, тошноту, рвоту, беспокойство и спутанность сознания. Без лечения тяжелые случаи могут привести к судорогам и коме".

Синдром Кушинга - это состояние, при котором раковые клетки вырабатывают АКТГ, гормон, который заставляет надпочечники вырабатывать кортизол.Это может привести к таким симптомам, как увеличение веса, легкие кровоподтеки, слабость, сонливость и задержка жидкости. Синдром Кушинга также может вызывать высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови или даже диабет".

Основные симптомы рака легких

Кашель, который не проходит через две или три недели

Давний кашель, который ухудшается

Грудные инфекции, которые продолжают возвращаться

Кровохарканье

Боль при дыхании или кашле

Постоянное одышка

Постоянная усталость или недостаток энергии

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Менее распространенные симптомы заболевания перечислены как: