Рак легких: симптомы, причины и факторы риска

Рак, легкие / ridus.ru

Рак легких - это рак, который начинается в легких. Наиболее распространенным типом является немелкоклеточный рак легких. Он составляет от 80 до 85 процентов всех случаев. Тридцать процентов этих случаев начинаются в клетках, которые образуют слизистую оболочку полостей и поверхностей тела.

Рак легких

Типы рака легких

Симптомы рака легких

Что вызывает рак легких?

Факторы риска рака легких

Выживаемость при раке легких

Этот тип обычно формируется во внешней части легких (аденокарциномы). Еще 30 процентов случаев начинаются в клетках, которые выстилают дыхательные пути (плоскоклеточный рак).

Редкая подгруппа аденокарциномы начинается в крошечных воздушных мешочках в легких (альвеолы). Это называется аденокарцинома in situ (AIS).

Мезотелиома - это другой тип рака легких. Обычно это связано с воздействием асбеста. Карциноидные опухоли начинаются в гормон-продуцирующих (нейроэндокринных) клетках.

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Опухоли в легких могут стать довольно большими, прежде чем вы заметите симптомы. Ранние симптомы имитируют простуду или другие распространенные состояния, поэтому большинство людей не обращаются за медицинской помощью сразу. Это одна из причин, почему рак легких обычно не диагностируется на ранней стадии.

Симптомы немелкоклеточного рака легкого и мелкоклеточного рака легкого в основном одинаковы.

Ранние симптомы могут включать в себя:

затяжной или ухудшающийся кашель;

кашель с мокротой или кровью;

боль в груди, которая усиливается, когда вы глубоко дышите, смеетесь или кашляете;

охриплость;

одышка;

хрипы;

слабость и усталость;

потеря аппетита и потеря веса;

Вы также можете иметь рецидивирующие респираторные инфекции, такие как пневмония или бронхит.

По мере распространения рака дополнительные симптомы зависят от того, где формируются новые опухоли.

Лимфатические узлы: комки, особенно в области шеи или ключицы;

Кости: боль в костях, особенно в спине, ребрах или бедрах;

Мозг или позвоночник: головная боль, головокружение, проблемы с равновесием или онемение в руках или ногах;

Печень: пожелтение кожи и глаз (желтуха);

Опухоли в верхней части легких могут поражать лицевые нервы, приводя к опущению одного века, маленькому зрачку или отсутствию потоотделения на одной стороне лица. Вместе эти симптомы называются синдромом Хорнера. Он также может вызвать боль в плече.

Опухоли могут давить на большую вену, которая переносит кровь между головой, руками и сердцем. Это может вызвать отек лица, шеи, верхней части груди и рук.

Рак легких иногда продуцирует вещество, похожее на гормоны, вызывая широкий спектр симптомов, называемых паранеопластическим синдромом, которые включают в себя:

мышечную слабость;

тошноту;

рвоту;

задержку жидкости;

повышенное артериальное давление;

высокое содержание сахара в крови;

спутанность сознания;

припадки;

кому;

Любой может заболеть раком легких, но 90 процентов случаев рака легких являются результатом курения. С того момента, как вы вдыхаете дым в легкие, он начинает повреждать ткани легких. Легкие могут восполнить повреждение, но продолжительное воздействие дыма усложняет для легких продолжение "ремонта".

Как только клетки повреждаются, они начинают вести себя ненормально, увеличивая вероятность развития рака легких. Мелкоклеточный рак легких почти всегда связан с частым курением. Когда вы бросаете курить, вы со временем снижаете риск развития рака легких.

По данным Американской ассоциации легких, вторым по значимости является воздействие радона, естественного радиоактивного газа.

Радон проникает в здания через небольшие трещины в фундаменте. Курильщики, которые также подвергаются воздействию радона, имеют очень высокий риск развития рака легких. Вдыхание других опасных веществ, особенно в течение длительного периода времени, также может вызвать рак легких. Тип рака легких, называемый мезотелиомой, почти всегда вызван воздействием асбеста.

Иногда нет очевидной причины рака легких.

Другие вещества, которые могут вызвать рак легких:

мышьяк;

кадмий;

хром;

никель;

некоторые нефтепродукты;

уран;

Унаследованные генетические мутации могут повысить вероятность развития рака легких, особенно если вы курите или подвергаетесь воздействию других канцерогенов.

Иногда нет очевидной причины рака легких.

Самым большим фактором риска развития рака легких является курение. Это включает в себя сигареты, сигары и трубки. Табачные изделия содержат тысячи токсичных веществ.

Согласно Trusted Source Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у курильщиков в 15-30 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у некурящих. Чем дольше вы курите, тем больше вероятность развития рака легких. Отказ от курения может снизить этот риск.

Пассивное курение также является основным фактором риска.

Воздействие радона, природного газа, увеличивает риск развития рака легких. Радон поднимается с земли, проникая в здания через небольшие трещины. Это основная причина рака легких у некурящих. Простой домашний тест может сказать вам, является ли уровень радона в вашем доме опасным.

Ваш риск развития рака легких выше, если вы подвергаетесь воздействию токсичных веществ, таких как асбест или выхлопные газы дизельного топлива на рабочем месте.

Другие факторы риска включают в себя:

Семейная история рака легких;

Личная история рака легких, особенно если вы курите;

Лучевая терапия грудной клетки;

Как только рак попадает в лимфатические узлы и кровоток, он может распространиться везде. Прогноз улучшается, когда лечение начинается до того, как рак распространяется за пределы легких.

Другие факторы включают возраст, общее состояние здоровья и то, насколько хорошо пациент реагирует на лечение. Поскольку ранние симптомы можно легко не заметить, рак легких обычно диагностируется на более поздних стадиях.

Показатели выживания и другие статистические данные дают общую картину того, что ожидать. Однако есть существенные индивидуальные различия.

Мелкоклеточный рак легкого (SCLC) очень агрессивен. Для SCLC с ограниченной стадией пятилетняя выживаемость составляет 14 процентов. Медиана выживаемости составляет от 16 до 24 месяцев. Медиана выживаемости для обширной стадии SCLC составляет от шести до 12 месяцев.

Долгосрочная безрецидивная выживаемость встречается редко. Без лечения медиана выживаемости после постановки диагноза SCLC составляет всего два-четыре месяца.

Относительная пятилетняя выживаемость мезотелиомы, типа рака, вызванного воздействием асбеста, составляет от 5 до 10 процентов.