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Рак легких: врачи описали отек одной из частей тела, как симптом смертельной болезни

19 октября 2020, 16:51

Заболевание может развиваться у мужчин и женщин, молодых и старых, курильщиков и некурящих.

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Заболевание может развиваться у мужчин и женщин, молодых и старых, курильщиков и некурящих/Pixabay

Большинство случаев рака легких вызвано курением табака или пассивным курением. Симптомы включают постоянный кашель, который длится три недели и более, и повторяющиеся инфекции грудной клетки. Отек может быть признаком дальнейшего осложнения.

Фонд рака легких Рой Касл добавил еще несколько признаков рака легких, о которых следует знать.

К ним относятся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита и / или необъяснимая потеря веса.

Другими признаками рака легких являются: кровохарканье, необъяснимая усталость или недостаток энергии и охриплость голоса.

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Также обратите внимание на форму пальцев, сгустки крови, изменения в длительном кашле или кашель, который усиливается.

Заболевание может развиваться у мужчин и женщин, молодых и старых, курильщиков и некурящих, поэтому очень важно знать признаки.

Поскольку в легких нет датчиков боли, "бывает трудно обнаружить изменения, пока рак не затронет другие части тела".

Например, может быть поражено сердце, что может привести к отеку шеи, пояснил Medical News Today.

Также может возникнуть отек груди или лица, что может повлиять на зрение человека.

Другие проблемы могут включать головные боли, головокружение и общую усталость. Но могут возникнуть и другие осложнения.

Еще одним осложнением рака легких может быть повреждение нервной ткани, известное как невропатия.

Ощущение покалывания в руках и ногах является признаком невропатии, которая может произойти, когда опухоль растет около нервов в руке или плече.

Если рак легких распространяется на другую часть тела, лечение затрудняется.

Вот почему так важно обратиться за медицинской помощью, как только вы заметите признаки рака.

Чем раньше вылечится от рака, тем больше у человека шансов на полное выздоровление.

Чтобы снизить риск развития рака легких, Фонд Роя Кастла по борьбе с раком легких делится некоторыми своими советами.

"Никогда не поздно бросить курить", - заверили представители благотворительной организации. Старайтесь как можно тщательнее "избегать вторичного табачного дыма" - это так же рискованно, как и самому курить.

"Плохая диета также может вызвать рак легких", - добавила она, поэтому рекомендуется есть "пять порций фруктов и овощей каждый день".

Кроме того, "пейте меньше алкоголя", поскольку "чем меньше алкоголя вы употребляете, тем ниже риск всех видов рака". Регулярно выполняйте физические упражнения", которые могут снизить риск рака, а также улучшить настроение, снизить уровень стресса и повысить уровень энергии.

Важна любая согревающая деятельность, например спорт, йога, плавание, работа по дому и быстрая ходьба.

Дополнительным преимуществом упражнений является то, что они помогают снизить риск падений у пожилых людей.

здоровье болезнь Рак
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