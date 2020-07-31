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Рак печени: 9 "тихих" признаков

31 июля 2020, 13:38

Симптомы рака печени обычно не проявляются, пока рак не достиг продвинутой стадии.

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Симптомы рака печени обычно не проявляются, пока рак не достиг продвинутой стадии/Pixabay

Рак печени встречается относительно редко, но с 1990 года его частота удвоилась, увеличившись с 3,5 до 6,5 на 100 000, говорит Отис Броули, доктор медицинских наук, бывший главный врач Американского онкологического общества. Симптомы рака печени обычно не проявляются, пока рак не достиг продвинутой стадии, поэтому регулярные осмотры могут быть ключом к выживаемости.

Хотя скриннинг не рекомендуется людям с низким или средним риском, он может быть полезен людям с высоким риском развития рака печени. Среди них люди, которые имеют в анамнезе:

  • цирроз печени
  • гепатит
  • Состояние, называемое наследственным гемохроматозом

Скриннинг может включать анализы крови и УЗИ каждые шесть месяцев.

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Но есть так называемые "тихие" симптомы, которые легко списать на более легкие недомогания. Но именно они могут свидетельствовать о том, что у вас рак печени.

Боль и отек

Доктор Броули говорит, что у большинства людей с раком печени фиксируется боль в правом верхнем отделе живота. Пациент также часто выглядит опухшим. Иногда пациент может чувствовать боль при пальпации печени. Он добавляет, что боль в этой области не обязательно указывает на рак печени - она также может быть вызвана гепатитом, проблемами с желчным пузырем или поджелудочной железы.

Похудение

"Потеря веса и потеря аппетита является распространенным симптомом людей с множеством различных заболеваний, включая ряд видов рака и вирусов", - говорит доктор Броули. Падение на шкале весов может и не быть раком, но обязательно сообщите своему врачу, если другие симптомы могут быть связаны с раком печени.

Быстрое насыщение

Избыток жидкости в животе может привести к тому, что вы будете чувствовать себя сытым быстрее, чем обычно. "Рак всегда заставляет вас терять аппетит", - говорит доктор медицинских наук Гасан Абу-Альфа из онкологического центра Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Проблемы с расстройством пищеварения, включая отрыжку и тошноту, также распространены, но они еще и являются симптомами многих других нераковых заболеваний.

Работа кишечника

Диарея является распространенным симптомом рака поджелудочной железы. Как объясняет Сеть действий по борьбе с раком поджелудочной железы, непереваренная пища плохо усваивается и проходит через пищеварительный тракт.

Пожелтение кожи или глаз

По словам доктора Абу-Альфа, симптомы желтухи могут указывать на рак печени. "Если у вас зуд и желтуха, это плохо", - говорит он. Желтуха также является симптомом других видов рака, включая рак поджелудочной железы и желчного пузыря. Однако это также может произойти из-за нераковых заболеваний, таких как вирусные инфекции (гепатит А, тип пищевого отравления), употребление алкоголя или другие нарушения.

Гепатит С

Определенные характеристики могут поставить вас под угрозу рака печени. По словам доктора Абу-Альфа, у тех, у кого в анамнезе был вирус гепатита С, может развиться рак печени через 10 лет после постановки диагноза. CDC рекомендует всем, кто родился между 1945 и 1965 годами, пройти тестирование на вирус. Существует лечение, которое может вылечить гепатит С и, следовательно, предотвратить рак печени.

Гепатит B (или вы не были привиты)

Хотя гепатит В не связан с гепатитом С, он также может вызывать рак. Украинские дети получают прививку при рождении, но другие, кто не получил вакцину, могут подвергаться риску рака печени. "Любой, кто болен гепатитом, должен иметь какую-то форму контроля со стороны врача", - говорит он. Он рекомендует проводить УЗИ не реже одного раза в год для выявления рака, если у вас был какой-либо вирус. Анализ на белок альфа-фетопротеин в крови может также сигнализировать о раке печени, хотя это не точный тест.

Рак, лечение
Хотя гепатит В не связан с гепатитом С, он также может вызывать рак./ Tomocentr

Ожирение или диабет 2 типа

"Новым фактором рака печени является неалкогольная жировая болезнь печени", - говорит доктор Абу-Альфа. "Рост рака печени, связанный с ожирением и диабетом, был основной движущей силой в течение многих лет". Доктор Боули говорит, что если у вас избыточный вес, это еще не значит, что вы подвержены высокому риску заболевания раком печени.

"В Соединенных Штатах так много людей страдают ожирением, а рак печени встречается очень редко", - говорит он. Чем больше у вас факторов риска, тем больше вы должны быть обеспокоены, поэтому поговорите со своим врачом.

Алкоголизм

Регулярное употребление алкоголя может повредить клетки печени, которые заменены рубцовой тканью. Это состояние, известное как цирроз, может привести к раку печени, по данным Американского общества рака.

Рак болезнь здоровье
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