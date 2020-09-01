Рак печени: вены, которые проявляются в этом месте - опасный симптом

Рак печени гораздо труднее лечить, если он обнаружен поздно.
Рак печени - это раковые клетки, которые бесконтрольно размножаются в любом месте печени. Рак печени гораздо труднее лечить, если он обнаружен поздно, поэтому крайне важно действовать в соответствии с предупреждающими признаками, как только они появляются. К сожалению, рак, который начинается в печени (первичный рак печени), обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях.
По информации WebMed, ряд симптомов, связанных с раком печени, косвенно связаны с раком, потому что он может иметь побочный эффект на организм.
"Например, рак печени может вызвать опухоль брюшины", - поясняет Cancer Research UK.
Это может быть потому, что:
- Печень становится больше из-за растущего рака и вызывает опухоль в правой части живота.
- Рак (или цирроз) увеличивает давление в печени, вызывая скопление крови в сосудах (венах). Это вытесняет жидкость из вен в брюшную полость (асцит).
"Повышенное давление в венах может привести к их набуханию, поэтому их можно будет увидеть под поверхностью живота", - говорится в исследовании Cancer Research UK.
Он добавляет: "Асцит также может развиться, когда печень не вырабатывает достаточно белка крови (альбумина)". Асцит - это медицинский термин, используемый для описания скопления жидкости в брюшной полости.
Другие симптомы включают:
- Ваша кожа или белки глаз становятся желтыми (желтуха), у вас также может быть зуд, моча темнее и фекалии бледнее, чем обычно
- Потеря аппетита или похудение без причины
- Чувство усталости или отсутствия энергии
- Общее недомогание или симптомы гриппа
- Шишка на правой стороне живота.
Как лечится рак печени?
Лечение рака печени зависит от ряда факторов.
Кто в зоне риска?
Кто угодно может заболеть первичным раком печени, и не всегда ясно, что его вызывает, но есть факторы, которые могут повысить ваш риск.
Важным фактором риска является длительное употребление алкоголя, потому что эта нездоровая привычка может вызвать цирроз - рубцевание печени, - объясняет Cancer Research UK.
"Эти рубцы могут вызвать проблемы с работой печени", - говорят в благотворительной организации.
Более того, алкоголь может напрямую повредить ДНК внутри клеток печени - катализатор раковых клеток.
Курение - фактор риска многих видов рака - также повышает риск рака печени, предупреждает Cancer Research UK.
В нем говорится, что риск рака печени еще больше увеличивается, если вы курите и пьете много алкоголя.
Таким образом, отказ от курения и наблюдение за потреблением алкоголя могут снизить риск.
Согласно NHS, вы также должны сделать следующее, чтобы снизить риск:
Попробуйте похудеть, если у вас избыточный весНадевайте защитную одежду и маски, если вы работаете с вредными химическими веществами.