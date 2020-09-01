Рак печени: вены, которые проявляются в этом месте - опасный симптом

Рак печени гораздо труднее лечить, если он обнаружен поздно/Pixabay

Рак печени - это раковые клетки, которые бесконтрольно размножаются в любом месте печени. Рак печени гораздо труднее лечить, если он обнаружен поздно, поэтому крайне важно действовать в соответствии с предупреждающими признаками, как только они появляются. К сожалению, рак, который начинается в печени (первичный рак печени), обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях.

По информации WebMed, ряд симптомов, связанных с раком печени, косвенно связаны с раком, потому что он может иметь побочный эффект на организм.

"Например, рак печени может вызвать опухоль брюшины", - поясняет Cancer Research UK.

Это может быть потому, что:

Печень становится больше из-за растущего рака и вызывает опухоль в правой части живота.

Рак (или цирроз) увеличивает давление в печени, вызывая скопление крови в сосудах (венах). Это вытесняет жидкость из вен в брюшную полость (асцит).

"Повышенное давление в венах может привести к их набуханию, поэтому их можно будет увидеть под поверхностью живота", - говорится в исследовании Cancer Research UK.

Он добавляет: "Асцит также может развиться, когда печень не вырабатывает достаточно белка крови (альбумина)". Асцит - это медицинский термин, используемый для описания скопления жидкости в брюшной полости.

Другие симптомы включают:

Ваша кожа или белки глаз становятся желтыми (желтуха), у вас также может быть зуд, моча темнее и фекалии бледнее, чем обычно

Потеря аппетита или похудение без причины

Чувство усталости или отсутствия энергии

Общее недомогание или симптомы гриппа

Шишка на правой стороне живота.

Как лечится рак печени?

Лечение рака печени зависит от ряда факторов.

Кто в зоне риска?

Кто угодно может заболеть первичным раком печени, и не всегда ясно, что его вызывает, но есть факторы, которые могут повысить ваш риск.

Важным фактором риска является длительное употребление алкоголя, потому что эта нездоровая привычка может вызвать цирроз - рубцевание печени, - объясняет Cancer Research UK.

"Эти рубцы могут вызвать проблемы с работой печени", - говорят в благотворительной организации.

Более того, алкоголь может напрямую повредить ДНК внутри клеток печени - катализатор раковых клеток.

Курение - фактор риска многих видов рака - также повышает риск рака печени, предупреждает Cancer Research UK.

В нем говорится, что риск рака печени еще больше увеличивается, если вы курите и пьете много алкоголя.

Таким образом, отказ от курения и наблюдение за потреблением алкоголя могут снизить риск.

Согласно NHS, вы также должны сделать следующее, чтобы снизить риск:

Попробуйте похудеть, если у вас избыточный весНадевайте защитную одежду и маски, если вы работаете с вредными химическими веществами.