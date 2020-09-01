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Рак печени: вены, которые проявляются в этом месте - опасный симптом

1 сентября 2020, 21:50

Рак печени гораздо труднее лечить, если он обнаружен поздно.

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Рак печени гораздо труднее лечить, если он обнаружен поздно/Pixabay

Рак печени - это раковые клетки, которые бесконтрольно размножаются в любом месте печени. Рак печени гораздо труднее лечить, если он обнаружен поздно, поэтому крайне важно действовать в соответствии с предупреждающими признаками, как только они появляются. К сожалению, рак, который начинается в печени (первичный рак печени), обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях.

По информации WebMed, ряд симптомов, связанных с раком печени, косвенно связаны с раком, потому что он может иметь побочный эффект на организм.

"Например, рак печени может вызвать опухоль брюшины", - поясняет Cancer Research UK.

Это может быть потому, что:

  • Печень становится больше из-за растущего рака и вызывает опухоль в правой части живота.
  • Рак (или цирроз) увеличивает давление в печени, вызывая скопление крови в сосудах (венах). Это вытесняет жидкость из вен в брюшную полость (асцит).

"Повышенное давление в венах может привести к их набуханию, поэтому их можно будет увидеть под поверхностью живота", - говорится в исследовании Cancer Research UK.

Он добавляет: "Асцит также может развиться, когда печень не вырабатывает достаточно белка крови (альбумина)". Асцит - это медицинский термин, используемый для описания скопления жидкости в брюшной полости.

Другие симптомы включают:

  • Ваша кожа или белки глаз становятся желтыми (желтуха), у вас также может быть зуд, моча темнее и фекалии бледнее, чем обычно
  • Потеря аппетита или похудение без причины
  • Чувство усталости или отсутствия энергии
  • Общее недомогание или симптомы гриппа
  • Шишка на правой стороне живота.

Как лечится рак печени?

Лечение рака печени зависит от ряда факторов.

Кто в зоне риска?

Кто угодно может заболеть первичным раком печени, и не всегда ясно, что его вызывает, но есть факторы, которые могут повысить ваш риск.

Важным фактором риска является длительное употребление алкоголя, потому что эта нездоровая привычка может вызвать цирроз - рубцевание печени, - объясняет Cancer Research UK.

"Эти рубцы могут вызвать проблемы с работой печени", - говорят в благотворительной организации.

Более того, алкоголь может напрямую повредить ДНК внутри клеток печени - катализатор раковых клеток.

Курение - фактор риска многих видов рака - также повышает риск рака печени, предупреждает Cancer Research UK.

В нем говорится, что риск рака печени еще больше увеличивается, если вы курите и пьете много алкоголя.

Таким образом, отказ от курения и наблюдение за потреблением алкоголя могут снизить риск.

Согласно NHS, вы также должны сделать следующее, чтобы снизить риск:

Попробуйте похудеть, если у вас избыточный весНадевайте защитную одежду и маски, если вы работаете с вредными химическими веществами.

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