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Рак пищевода: онколог указал на рядовое состояние, которое испытывает каждый

6 ноября 2020, 16:31

Боль может ощущаться "в центре груди", в спине или "между лопатками".

Рак, лечение
Боль может ощущаться "в центре груди", в спине или "между лопатками". / Tomocentr

Рак пищевода, входящий в состав пищеварительной системы, может начаться в двух основных типах клеток - плоскоклеточных или железистых.

По информации Express.co.uk, рецидивирующее несварение желудка может быть признаком этого состояния.

Британское исследование рака назвало "непрекращающееся расстройство желудка" одним из наиболее распространенных признаков рака пищевода.

Обычно клапан между желудком и пищеводом предотвращает попадание желудочной кислоты в дыхательную трубу.

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Однако опухоль рядом с местом поражения может помешать работе сердечного сфинктера.

Это может привести к расстройству желудка, которое может быть болезненным; Если это состояние длится три недели и более, требуется медицинская помощь.

Что такое несварение желудка?

Национальная служба здравоохранения (NHS) перечисляет пять симптомов этого состояния, которое с медицинской точки зрения называется диспепсией. Это:

  • Изжога
  • Чувство сытости и вздутия
  • Чувство болезненности
  • Отрыжка и газы

Попадание в рот еды или горьких жидкостей

Для уточнения, изжога - это "чувство болезненного жжения в груди".

Это вызвано попаданием желудочного сока в горло, что обычно не требует медицинской помощи.

Случайное несварение желудка не считается "признаком чего-то серьезного", и его можно лечить дома.

Советы включают в себя сокращение употребления напитков с кофеином и алкоголем, а также, если необходимо, похудение.

Еще одна рекомендация NHS - подпирать голову и плечи в постели, чтобы во время сна не поднималась желудочная кислота.

Также рекомендуется не есть за четыре часа до сна и отказываться от богатой, острой или жирной пищи.

Рак пищевода

Cancer Research UK перечисляет три других распространенных признака рака пищевода, о которых следует знать.

К ним относятся: затруднение глотания, необъяснимая боль при похудении, боль в горле или за грудиной.

Трудность глотания

Известная как дисфагия, она описывается как "ощущение жжения" при глотании.

Болезненный симптом также может привести к застреванию пищи в горле или груди.

Необъяснимая потеря веса

Если вы сбрасываете килограммы, даже не пытаясь, это предупреждает вас о вполне реальной возможности того, что что-то может быть не так.

В этом случае рак пищевода может затруднить глотание пищи, поэтому вы не едите столько, сколько обычно и худеете.

Боль

Боль может ощущаться "в центре груди", в спине или "между лопатками".

Эта боль - независимо от того, где она расположена - может усиливаться при глотании или при несварении желудка.

Другие признаки смертельной болезни включают кашель с кровью, хриплый голос или темные фекалии.

Если вдаваться в подробности, кашель с кровью (или наличие крови в рвоте) может происходить при кровотечении из пищевой трубки.

Если вас беспокоит какой-либо из этих признаков, запишитесь на прием к терапевту.

Рак болезни
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