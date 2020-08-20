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Рак почек: этот симптом проявляется на мужских гениталиях

20 августа 2020, 22:17

Дополнительные симптомы могут появиться, если рак распространился на другие области.

Почки
Дополнительные симптомы могут появиться, если рак распространился на другие области. / Фото: newsru.co.il

Рак почки является аномальным ростом клеток в бобовидных органах, которые являются частью мочевыделительной системы. Однако симптомы не ограничиваются этой областью тела. Дополнительные симптомы могут появиться, если рак распространился на другие области.

Во многих случаях сначала нет явных симптомов рака почки, и его можно обнаружить только во время тестов на другое состояние или причину, отмечает Express.co.uk. Один из явных признаков того, что у вас эта форма рака, - это яички.

По данным Центров лечения рака Америки (CTCA), опухшие вены в яичках могут сигнализировать о раке почки. Это скопление расширенных вен, называемое варикоцеле, обычно наблюдается в правом яичке, сообщает CTCA.

Другие симптомы включают:

Кровь в моче - вы можете заметить, что моча темнее обычного или красноватого цвета

Постоянная боль в пояснице или боку чуть ниже ребер

Уплотнение или припухлость на боку (хотя рак почки часто слишком мал, чтобы его можно было почувствовать)

  • Сильная усталость
  • Потеря аппетита и непреднамеренная потеря веса
  • Стойкое высокое кровяное давление (гипертония)
  • Высокая температура
  • Ночные поты
  • Опухшие железы на шее
  • Боль в костях
  • Кровохарканье

Симптомы, связанные с костями или легкими, обычно указывают на то, что рак распространился из почек.

Когда обратиться к терапевту

По мнению медицинского органа, вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть симптомы рака почки. Симптомы часто похожи на симптомы менее серьезных заболеваний, таких как инфекции мочевыводящих путей (ИМП) или камни в почках.

Тем не менее, по-прежнему важно проверить свои симптомы, чтобы исключить рак почки.

Точная причина рака почки неизвестна, но некоторые факторы могут увеличить ваши шансы на него.

По данным Cancer Research UK, избыточный вес или очень избыточный вес (ожирение) увеличивает риск заболевания раком почек.

Избыточный вес означает, что ваш индекс массы тела (ИМТ) составляет от 25 до 39,9, а ожирение означает, что ваш ИМТ составляет 30 или выше.

Связь не совсем ясна, но она может быть связана с гормональными изменениями, которые вызывают избыточный вес в организме, особенно у женщин, - объясняет Cancer Research UK.

"Возможно, это изменение гормонального баланса в организме увеличивает риск рака почки", - говорят в благотворительной организации.

Еще одно состояние, связанное с нездоровым образом жизни, которое может повысить ваш риск, - это высокое кровяное давление. Некоторые исследования также обнаружили связь между высоким кровяным давлением или лекарствами от высокого кровяного давления и раком почек.

К другим факторам риска относятся:

  • Курение - чем больше вы курите, тем больше риск
  • Семейный анамнез - у вас больше шансов заболеть раком почки, если у вас есть близкий родственник с таким диагнозом
  • Некоторые наследственные генетические состояния

Долгосрочный диализ - лечение хронического заболевания почек, при котором аппарат выполняет некоторые функции почек.Как отмечает Национальная служба здравоохранения США, поддержание здорового веса, нормального кровяного давления и отказ от курения - лучший способ снизить ваши шансы заболеть раком почек.

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