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Рак поджелудочной: когда желудок сигнализирует о смертельной болезни

4 августа 2020, 15:00

Большинство людей испытывают "тупую боль".

Лечение, рак
Большинство людей испытывают "тупую боль" / Kubnews

Рак поджелудочной железы может начать проявлять симптомы, когда опухоль растет.

Благотворительная организация Cancer Research UK отмечает, что большинство людей испытывают "тупую боль", которая может начаться в области желудка, сообщает Express.co.uk.

В конце концов, боль может распространиться на спину. Она заметно усиливается, когда вы ложитесь, и становится легче, когда вы сидите.

Кроме того, боль в животе может усилиться после еды. Страдание от боли в животе свидетельствует о том, что рак находится в теле и хвосте поджелудочной железы.

Чтобы лучше понять, что это значит, полезно узнать больше об анатомии поджелудочной железы.

Johns Hopkins Medicine отмечает, что правая сторона органа является самой широкой частью, известной как голова. Коническая левая сторона называется телом поджелудочной железы, а конец поджелудочной железы называется хвостом.

LiveScience описывает, что орган брюшной полости достигает примерно 15 см в длину, и он расположен позади желудка.

Его функция заключается в создании ферментов для переваривания белков, жиров и углеводов в кишечнике, играющих важную роль в пищеварении.

Кроме того, поджелудочная железа отвечает за выработку гормона инсулина, необходимого для контроля уровня сахара в крови.

Помимо боли в животе, другие симптомы рака поджелудочной железы включают желтуху - пожелтение кожи или белых глаз - и необъяснимую потерю веса. При желтухе моча темнее, чем обычно, а стул может быть светлее.

Рак, лечение
Люди с раком поджелудочной железы теряют много веса. / Tomocentr

Желтуха обычно возникает чаще, когда есть рак в области поджелудочной железы. Это потому, что рак блокирует желчный проток, трубку, ответственную за перенос желчи в тонкую кишку.

Когда желчный проток блокируется раком, желчь попадает в кровоток и мочу - и это может привести к зуду кожи. Желчь содержит много желтых пигментов, поэтому она может сделать кожу и белки глаз желтыми.

Люди с раком поджелудочной железы теряют много веса. Опять же, этот симптом чаще встречается при раке головки поджелудочной железы.

Некоторые пациенты могут чувствовать тошноту, поскольку воспаление нарушает тонкий химический баланс организма, и это может привести к потере аппетита.

Воспаление поджелудочной железы также может привести к лихорадке в сочетании с ощущением холода и дрожи.

Рак болезнь здоровье
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