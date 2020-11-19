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Рак поджелудочной железы: врач назвал необычный сигнал

19 ноября 2020, 17:31

Есть несколько признаков рака, поделился гастроэнтеролог.

Врач поделился, что неожиданный диагноз диабет может свидетельствовать о наличии рака – Признаки рака
Неожиданный диагноз "диабет" может свидетельствовать о наличии рака, сказал врач / УНИАН

Гастроэнтеролог американской клиники Мэйо Марк Уоллес сообщил, что о наличии ранней стадии рака поджелудочной железы может свидетельствовать необычный сигнал.

Раком поджелудочной железы может страдать человек, у которого диагностирован диабет, однако предпосылок для возникновения диабета не было, пишет MedicalXpress.

Уоллес объяснил, что если диабет появляется неожиданно, то его фактически может провоцировать рак поджелудочной железы.

По словам медика, о развитии опухоли в поджелудочной также могут свидетельствовать мешкообразные карманы с жидкостью.

  • Справка. Рак поджелудочной – это один из тех видов рака, которые сложнее всего диагностировать.
  • Клиника Мэйо – это один из крупнейших частных исследовательских и медицинских центров мира, организация не занимается коммерческой деятельностью, пишет Wikipedia.
  • Клиника находится в американском штате Миннесота в городе Рочестер.

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