Рак поджелудочной железы: врач назвал необычный сигнал

Есть несколько признаков рака, поделился гастроэнтеролог.
Гастроэнтеролог американской клиники Мэйо Марк Уоллес сообщил, что о наличии ранней стадии рака поджелудочной железы может свидетельствовать необычный сигнал.
Раком поджелудочной железы может страдать человек, у которого диагностирован диабет, однако предпосылок для возникновения диабета не было, пишет MedicalXpress.
Уоллес объяснил, что если диабет появляется неожиданно, то его фактически может провоцировать рак поджелудочной железы.
По словам медика, о развитии опухоли в поджелудочной также могут свидетельствовать мешкообразные карманы с жидкостью.
- Справка. Рак поджелудочной – это один из тех видов рака, которые сложнее всего диагностировать.
- Клиника Мэйо – это один из крупнейших частных исследовательских и медицинских центров мира, организация не занимается коммерческой деятельностью, пишет Wikipedia.
- Клиника находится в американском штате Миннесота в городе Рочестер.
Автор: Екатерина Присяжнюк