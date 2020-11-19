Рак поджелудочной железы: врач назвал необычный сигнал

Неожиданный диагноз "диабет" может свидетельствовать о наличии рака, сказал врач / УНИАН

Гастроэнтеролог американской клиники Мэйо Марк Уоллес сообщил, что о наличии ранней стадии рака поджелудочной железы может свидетельствовать необычный сигнал.

Раком поджелудочной железы может страдать человек, у которого диагностирован диабет, однако предпосылок для возникновения диабета не было, пишет MedicalXpress.

Уоллес объяснил, что если диабет появляется неожиданно, то его фактически может провоцировать рак поджелудочной железы.

По словам медика, о развитии опухоли в поджелудочной также могут свидетельствовать мешкообразные карманы с жидкостью.