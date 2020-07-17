Медики нашли новое вещество, способное помочь в лечении рака / УНИАН

Российские медики-исследователи нашли химическое соединение, которое препятствует развитию рака легких.

Об этом сообщает специализированное издание Bioscience Reports.

Открытие совершили специалисты из нескольких российских ВУЗов. По словам исследователей, существует химическое соединение, которое подавляет распространение злокачественных клеток при немелкоклеточной онкологии легкого. Это крайне опасное заболевание, которое трудно лечится и зачастую пациенты с таким диагнозом умирают.

Исследователи нашли большую группу белков CTDSP1, CTDSP2 и CTDSPL, которые защитят человека от этого вида онкологии.

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"Вышеназванные белки являются очень важными с точки зрения поддержания жизнедеятельности клетки, они способны предотвращать развитие рака. В будущем благодаря им может быть создан эффективный препарат от немелкоклеточного рака легкого", ‒ подытожили врачи.

Напомним, ранее специалисты из медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) выяснили, почему один из четырех случаев развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) диагностируется у людей, никогда в жизни не куривших.