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Рак простаты: 5 сигналов организма

1 октября 2020, 14:08

Существуют жизненно важные симптомы, которые могут быть индикатором болезни.

Травма пениса
Существуют жизненно важные симптомы, которые могут быть индикатором болезни / ONsalus

Статистические данные показывают, что более восьми из 10 мужчин выживают более 10 лет после постановки диагноза рака простаты, и при раннем выявлении рак простаты может быть одним из самых излечимых видов рака.

Ежегодно от рака простаты умирает более 11000 мужчин, причем многие из этих смертей связаны с поздней стадией диагностики, поскольку у этого заболевания очень мало ранних предупреждающих признаков. Кристиан Браун, консультант-урологический хирург Центра простаты клиники Харли-Стрит, входящей в состав HCA Healthcare UK, поговорила с Express.co.uk, чтобы обсудить восемь основных симптомов рака простаты для лучшего образования и готовности к нарастающей болезни.

По словам Кристиана, существуют жизненно важные симптомы, которые могут быть индикатором болезни, которая, если ее обнаружить на ранней стадии, может помочь большему количеству мужчин получить жизненно важное лечение, пока рак все еще находится на начальной стадии.

Проблемы с мочеиспусканием

Симптомы со стороны мочевыводящих путей могут возникать, когда рак разрастается около уретры (трубки, проходящей через простату) и начинает давить на нее.

Кристиан объяснил: "Если вы действительно испытываете какие-либо симптомы мочеиспускания, перечисленные выше, или замечаете изменение в своих привычках к мочеиспусканию, например, затрудненное мочеиспускание или повышенную потребность в мочеиспускании, всегда лучше сразу обратиться за медицинской помощью".

Часто бывает трудно обнаружить ранние стадии рака простаты, поскольку симптомы часто отсутствуют. Однако некоторые мужчины могут заметить такие симптомы мочеиспускания, как:

  • Более частое мочеиспускание, особенно ночью
  • Ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью
  • Более слабый поток мочи и подтекание после того, как вы закончили мочеиспускание

"Все это может быть ранними признаками того, что что-то не так", - добавил он.

Кровь в моче

По словам Кристиана, серьезным признаком рака простаты является наличие крови в моче: "Известная как "гематурия", это может быть признаком более поздней стадии рака, поэтому никогда не следует игнорировать это. По сравнению с обычным бледно-желтым цветом, если в моче есть кровь, она может иметь более темный красный или розоватый оттенок".

Он продолжил: "Моча, содержащая кровь, иногда может быть очень тонкой и трудно обнаруживаемой, поэтому она может оставаться незамеченной в течение длительного периода времени. Важно посетить терапевта, как только у вас возникнут проблемы с мочеиспусканием, а анализ мочи может выявить следы крови. Кроме того, наряду с раком простаты, кровь в моче может указывать на другие урологические виды рака, включая рак мочевого пузыря и инфекции, поэтому всегда лучше посетить терапевта или уролога, если у вас возникнут какие-либо проблемы с мочеиспусканием".

Боль в спине, бедре и тазе

Рак простаты может распространяться на окружающие области, например, на кости бедер и спину.

Поэтому, если он распространился на эти области, они могут стать болезненными - либо в виде постоянной тупой боли, либо в виде повторяющихся острых колющих ощущений, - посоветовал Кристиан.

Он сказал: "Хотя это может быть признаком рака простаты, боль в спине чаще всего возникает из-за чего-то гораздо менее зловещего и не вызывает беспокойства. На самом деле, боль в спине и тазу - одна из самых распространенных жалоб на здоровье. Однако, если боль носит хронический характер и со временем усиливается, важно проконсультироваться с врачом, особенно если боль будит вас ночью. Хорошая новость заключается в том, что если рак простаты обнаружен на ранней стадии, это может быть один из самых простых видов рака для лечения".

Болезненная эякуляция

Несколько более редкий, но заметный признак рака простаты - болезненная эякуляция.

Кристиан объяснил: "Боль после эякуляции может различаться от мужчины к мужчине; она может длиться от нескольких минут до двадцати четырех часов после эякуляции и варьироваться от легкой до интенсивной.

"Простатит или воспаление простаты, обычно вызванное инфекцией, также является частой причиной болезненной эякуляции.

"Однако это также может быть вызвано давлением опухоли, поэтому важно обратиться к терапевту или урологу, чтобы выяснить причину".

Необъяснимая потеря веса

Если рак простаты распространился на другие части тела, это может вызвать необъяснимую потерю веса.

Кристиан рекомендовал: "Необъяснимая потеря веса определяется как внезапное заметное изменение веса человека.

Хотя это может быть признаком стресса и других заболеваний, это также может указывать на серьезное основное заболевание, такое как рак.

"Если необъяснимая потеря веса сочетается с другими симптомами, такими как хроническая усталость, тошнота и симптомы мочеиспускания, немедленно обратитесь за медицинской помощью", - подытоживает врач.

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