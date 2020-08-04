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Рак простаты: 6 признаков того, что болезнь распространилась по организму

4 августа 2020, 21:34

В организме может быть шесть предупреждающих признаков.

Лечение, рак
В организме может быть шесть предупреждающих признаков / ERR

Симптомы рака простаты обычно не появляются, пока рак не станет достаточно большим, чтобы оказать давление на трубку, которая выводит мочу из мочевого пузыря из полового члена, известную как уретра. В организме может быть шесть предупреждающих признаков, указывающих на то, что рак больше не находится на ранних стадиях и фактически начал распространяться.

По информации Клиники Майо, если рак распространился на другие части тела, люди могут испытывать:

  • Болезненное мочеиспускание
  • Снижение силы в потоке мочи
  • Кровь в сперме
  • Боль в костях
  • Отек в ногах
  • Усталость

Другие признаки распространения рака могут включать в себя:

  • Проблемы с кишечником
  • Сексуальные проблемы
  • Симптомы высокого уровня кальция (гиперкальциемия) могут включать усталость, чувство и тошноту и трудности с опорожнением кишечника
  • Низкий уровень эритроцитов (анемия)
  • Метастатическая компрессия спинного мозга (MSCC)
  • Проблемы с питанием и потеря веса

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Клетки рака предстательной железы могут перемещаться из предстательной железы в другие части тела через кровоток. Или они могут распространяться на лимфатические узлы возле предстательной железы, а затем перемещаться по лимфатическим сосудам в другие части тела человека.

Что вызывает рак простаты

Нет явной причины возникновения рака простаты, но ряд факторов связан с повышенным риском развития заболевания.

По данным Cancer Research UK, возраст является одним из самых больших факторов риска.

Благотворительная организация объясняет: "Рак предстательной железы чаще встречается у пожилых мужчин и чаще у мужчин в возрасте от 75 до 97 лет.

Другие факторы риска включают этническую принадлежность, избыточный вес или наличие рака предстательной железы в семье.

Когда нужно обратится к врачу?

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться к врачу общей практики.

Перспективы рака простаты в целом хорошие, потому что, в отличие от многих других видов рака, он обычно прогрессирует очень медленно. Поэтому рак предстательной железы не всегда нужно лечить немедленно. Иногда, его достаточно просто наблюдать, только если ситуация не ухудшается.

Рак болезнь
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