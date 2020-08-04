Рак простаты: 6 признаков того, что болезнь распространилась по организму

В организме может быть шесть предупреждающих признаков / ERR

Симптомы рака простаты обычно не появляются, пока рак не станет достаточно большим, чтобы оказать давление на трубку, которая выводит мочу из мочевого пузыря из полового члена, известную как уретра. В организме может быть шесть предупреждающих признаков, указывающих на то, что рак больше не находится на ранних стадиях и фактически начал распространяться.

По информации Клиники Майо, если рак распространился на другие части тела, люди могут испытывать:

Болезненное мочеиспускание

Снижение силы в потоке мочи

Кровь в сперме

Боль в костях

Отек в ногах

Усталость

Другие признаки распространения рака могут включать в себя:

Проблемы с кишечником

Сексуальные проблемы

Симптомы высокого уровня кальция (гиперкальциемия) могут включать усталость, чувство и тошноту и трудности с опорожнением кишечника

Низкий уровень эритроцитов (анемия)

Метастатическая компрессия спинного мозга (MSCC)

Проблемы с питанием и потеря веса

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Клетки рака предстательной железы могут перемещаться из предстательной железы в другие части тела через кровоток. Или они могут распространяться на лимфатические узлы возле предстательной железы, а затем перемещаться по лимфатическим сосудам в другие части тела человека.

Что вызывает рак простаты

Нет явной причины возникновения рака простаты, но ряд факторов связан с повышенным риском развития заболевания.

По данным Cancer Research UK, возраст является одним из самых больших факторов риска.

Благотворительная организация объясняет: "Рак предстательной железы чаще встречается у пожилых мужчин и чаще у мужчин в возрасте от 75 до 97 лет.

Другие факторы риска включают этническую принадлежность, избыточный вес или наличие рака предстательной железы в семье.

Когда нужно обратится к врачу?

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться к врачу общей практики.

Перспективы рака простаты в целом хорошие, потому что, в отличие от многих других видов рака, он обычно прогрессирует очень медленно. Поэтому рак предстательной железы не всегда нужно лечить немедленно. Иногда, его достаточно просто наблюдать, только если ситуация не ухудшается.