Рак простаты и сон: ученые обнаружили связь

Симптомы рака простаты обычно не проявляются до тех пор, пока простата не станет достаточно большой / ERR

Рак простаты начинается, когда клетки предстательной железы - маленькой железы в форме грецкого ореха у мужчин - бесконтрольно делятся и размножаются. Обычно он развивается медленно, поэтому симптомы могут отсутствовать в течение многих лет.

Симптомы рака простаты обычно не проявляются до тех пор, пока простата не станет достаточно большой, чтобы воздействовать на трубку, по которой моча из мочевого пузыря выходит из полового члена (уретры), поясняет NHS.

Когда это произойдет, вы можете заметить такие вещи, как:

Повышенная потребность в мочеиспускании

Напряжение, пока вы писаете

Ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью

Рак простаты может распространяться на такие кости, как позвоночник, таз, бедренную кость (бедро) или ребра. Это может повлиять на разные участки костей, а не только на одну область.

По словам Макмиллана, первым признаком вторичного рака костей обычно является боль в кости.

По словам представителей благотворительной организации, эта боль, которая часто возникает в бедрах или спине, постепенно усиливается в течение нескольких недель.

Боль может сохраняться в течение дня и ночью, препятствуя вашему сну, утверждает здоровый организм.

"Другие типы боли, не вызванной раком, могут ощущаться иначе. Например, боль от артрита часто усиливается рано утром и не возникает постоянно", - добавляет он.

Что делать?

"Если у вас есть симптомы, которые могут быть вызваны раком простаты, вам следует посетить терапевта", - советует NHS.

По мнению органов здравоохранения, не существует единого окончательного теста на рак простаты. Врач общей практики обсудит с вами плюсы и минусы различных тестов, чтобы попытаться избежать ненужного беспокойства.

По словам NHS, лечение рака простаты будет зависеть от ваших индивидуальных обстоятельств.

"Иногда, если рак уже распространился, цель не в том, чтобы вылечить его, а в том, чтобы продлить жизнь и отсрочить симптомы", - добавляет он.

Я в опасности?

Точно неизвестно, что вызывает рак простаты, хотя ряд факторов может увеличить риск развития этого заболевания.

Ваш риск его развития зависит от многих факторов, включая ваш возраст, этническую принадлежность и образ жизни.

По данным Cancer Research UK, рак простаты чаще всего встречается у мужчин в возрасте от 75 до 79 лет.

По данным благотворительной организации, рак чаще встречается у чернокожих африканцев, чем у белых, и реже встречается у азиатских мужчин.

Есть некоторые свидетельства того, что ожирение также может влиять на агрессивность рака.

Исследователи обнаружили связь между ожирением или избыточным весом и более высокой степенью рака (более быстрым ростом).

Согласно руководящим принципам здравоохранения Великобритании, ожирение означает очень избыточный вес с индексом массы тела (ИМТ) 30 или выше. А лишний вес означает ИМТ от 25 до 30.

Это еще раз подчеркивает тот факт, что есть некоторые свидетельства того, что активный образ жизни может помочь снизить риск развития рака простаты.

Старайтесь поддерживать здоровый вес, ведя физическую активность и соблюдая здоровую сбалансированную диету.