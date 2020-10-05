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Рак простаты: симптом при эякуляции

5 октября 2020, 11:10

Уменьшение количества эякулируемой жидкости может сигнализировать о раке простаты.

Травма пениса
Уменьшение количества эякулируемой жидкости может сигнализировать о раке простаты. / ONsalus

Рак предстательной железы начинается в простате - небольшой железе в форме грецкого ореха у мужчин, которая вырабатывает семенную жидкость, которая питает и переносит сперму.

По информации клиники Майо, рак простаты обычно не вызывает никаких симптомов, пока рак не станет достаточно большим, чтобы оказать давление на трубку, по которой моча из мочевого пузыря выходит из полового члена. Когда это происходит, это может нарушить жизненно важные функции в этой области.

По данным Фонда рака простаты (PCF), при эякуляции может появиться один контрольный признак.

Как объясняет PCF, уменьшение количества эякулируемой жидкости может сигнализировать о раке простаты.

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Болезненные эякуляции также могут указывать на смертельную болезнь, добавляет организм.

Другие признаки включают:

  • Частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью, иногда срочно.
  • Затрудненное начало или задержка мочеиспускания
  • Слабое, подтекание или прерывание мочеиспускания
  • Болезненное или жгучее мочеиспускание
  • Трудности с эрекцией
  • Кровь в моче или сперме
  • Давление или боль в прямой кишке
  • Боль или скованность в пояснице, бедрах, тазу или бедрах.

Однако многие из этих симптомов не обязательно означают, что у вас рак простаты.

"Простата многих мужчин увеличивается с возрастом из-за незлокачественного заболевания, называемого увеличением простаты", - поясняет Национальная служба здравоохранения.

Доброкачественное увеличение простаты (ДП) - это медицинский термин, обозначающий увеличенную простату, состояние, которое может повлиять на то, как вы мочитесь.

По данным NHS, риск рака простаты для мужчин с увеличенной простатой не выше, чем для мужчин без увеличенной простаты.

Тем не менее, если у вас есть симптомы, которые могут быть вызваны раком простаты, вам следует обратиться к врачу общей практики.

Не существует единого окончательного теста на рак простаты, но терапевт обсудит с вами плюсы и минусы различных тестов, чтобы избежать ненужного беспокойства.

Я в опасности?

Точно неизвестно, что вызывает рак простаты, хотя ряд факторов может увеличить риск развития этого заболевания.

Ваш риск его развития зависит от многих факторов, включая возраст, этническую принадлежность и образ жизни.

По данным Cancer Research UK, рак простаты чаще встречается у пожилых мужчин - рак простаты чаще встречается у мужчин в возрасте от 75 до 79 лет.

По данным благотворительной организации, рак простаты чаще встречается у чернокожих африканцев, чем у белых, и реже всего встречается у азиатских мужчин.

Избыточный вес или ожирение также увеличивает риск развития рака простаты.

Исследователи обнаружили связь между ожирением или избыточным весом и более высокой степенью рака (более быстрым ростом).

Ожирение означает очень избыточный вес с индексом массы тела (ИМТ) 30 или выше, а избыточный вес означает ИМТ от 25 до 30.

Подтверждая эту ассоциацию, есть некоторые свидетельства того, что активность может помочь снизить риск развития рака простаты.

Рак болезнь
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