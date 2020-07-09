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Рак прямой кишки: опасные симптомы и факторы риска

В мире колоректальный рак является вторым наиболее распространенным раком у женщин.

9 июля 2020, 14:09
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В мире колоректальный рак является вторым наиболее распространенным раком у женщин.

Рак прямой кишки - это рак, который развивается в клетках прямой кишки.

Ваша прямая кишка и толстая кишка являются частью пищеварительной системы, поэтому рак прямой кишки и толстой кишки часто группируются под термином колоректальный рак. Прямая кишка расположена ниже сигмовидной кишки и над задним проходом.

Во всем мире, в отличие от рака легких, колоректальный рак является вторым наиболее распространенным раком у женщин и третьим по распространенности раком у мужчин.

Рак прямой кишки

Симптомы рака прямой кишки

Некоторые симптомы рака прямой кишки могут быть связаны с другими заболеваниями. Например:

  • слабость и усталость
  • изменения аппетита
  • потеря веса
  • частый дискомфорт в животе, газ, судороги, боль

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Другие признаки и симптомы рака прямой кишки включают в себя:

  • ощущение, что ваш кишечник не опорожняется полностью
  • боль при сокращении кишечника
  • диарея или запор
  • кровь или слизь в вашем стуле
  • железодефицитная анемия

Причины рака прямой кишки

Ошибки в ДНК могут привести к выходу клеток из-под контроля. Неисправные клетки накапливаются, образуя опухоли. Эти клетки могут проникать и разрушать здоровые ткани. Что запускает этот процесс не всегда ясно.

Есть некоторые наследственные генные мутации, которые могут увеличить риск. Одним из них является наследственный неполипозный колоректальный рак, известный как синдром Линча. Это расстройство повышает риск развития рака толстой кишки и других видов рака, особенно в возрасте до 50 лет.

Другой такой синдром - семейный аденоматозный полипоз. Это редкое заболевание может вызвать полипы в слизистой оболочке толстой кишки и прямой кишки. Без лечения это может повысить риск развития рака толстой кишки или прямой кишки, особенно в возрасте до 40 лет.

Другими факторами риска развития рака прямой кишки являются:

  • возраст: диагноз обычно появляется после 50 лет
  • раса: афро-американцы подвержены большему риску, чем люди европейского происхождения
  • личная или семейная история колоректального рака
  • предыдущая лучевая терапия

Другие условия, которые могут увеличить риск, включают:

  • рак яичников
  • полипы
  • воспалительное заболевание кишечника
  • ожирение
  • диабет 2 типа, который не очень хорошо лечится

Некоторые факторы образа жизни, которые могут играть роль при колоректальном раке:

  • диета с небольшим количеством овощей и большим количеством красного мяса, особенно обработанного
  • недостаток физических упражнений
  • курение
  • употребление более трех алкогольных напитков в неделю
Рак, лечение
Вам также может понадобиться колоноскопия. / Tomocentr

Диагностика рака прямой кишки

Скорее всего, ваш врач начнет с изучения истории болезни и физического обследования. Это может включать в себя введение пальца в перчатке в прямую кишку, чтобы почувствовать комки.

Вам также может понадобиться колоноскопия. В этой процедуре используется тонкая трубка со светом и камерой для просмотра внутренней части прямой кишки и толстой кишки. Любые полипы, обнаруженные во время этого теста, обычно могут быть удалены в это время.

Во время колоноскопии образцы ткани могут быть взяты для дальнейшего исследования. Эти образцы могут быть просмотрены под микроскопом, чтобы определить, являются ли они раковыми. Их также можно проверить на генетические мутации, связанные с колоректальным раком.

Ваш врач также может назначить анализ крови. Высокий уровень карциноэмбрионального антигена в крови может указывать на рак прямой кишки.

Другие тесты могут использоваться для поиска признаков рака по всему телу. Это включает:

  • Рентген
  • КТ или ПЭТ-сканирование
  • МРТ

После того, как был поставлен диагноз рак прямой кишки, следующим шагом является определение степени его распространения. Эндоректальный ультразвук может быть использован для изучения прямой кишки и окружающей области. Для этого теста зонд вводится в прямую кишку для получения сонограммы.

Рак болезнь здоровье
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