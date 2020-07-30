Рак рта: какие симптомы должны насторожить

Рак рта и его лечение могут вызывать несколько осложнений/Pixabay

Рак ротовой полости - это опухоль, которая развивается во рту. Она может быть на поверхности языка, на внутренней стороне щек, на поверхности рта (неба), губ или десен. По данным NHS, раннее выявление может увеличить ваши шансы на выживание с 50 до 90 процентов.

К сожалению, пандемия COVID-19 препятствует попыткам диагностировать и лечить рак ротовой полости как по прямым, так и по косвенным причинам.

В беседе с Express.co.uk доктор Претам Гхарат, ведущий стоматолог из Великобритании, пояснил: "За последние несколько месяцев заболеваемость раком не изменилась, несмотря на пандемию COVID-19, однако количество пациентов, присутствующих в больницах, снижается. Это потому, что пациенты решают не обращаться к врачу или специалисту из-за впечатления, что больницы перегружены, и из-за страха заразиться коронавирусом".

Кроме того, как отметил Гхарат, поскольку стоматологии были закрыты для обычных услуг, доступ к стоматологам и возможная ранняя диагностика рака полости рта стали проблемой.

Проблема усугубляется психическим здоровьем, которое может косвенно повысить риск развития рака полости рта.

"Основными причинами рака полости рта являются табак и алкоголь. Табак и алкоголь являются канцерогенными, то есть они содержат химические вещества, которые могут повредить ДНК в клетках человека, что может привести к раку. Сочетание алкоголя и курения повышает риск развития рака полости рта в 30 раз", - говорит он.

Итак, какие симптомы вы должны искать?

По словам доктора Гхарата, одним из симптомов является необъяснимые, постоянные комочки во рту, которые не исчезают.

Другие симптомы включают в себя:

Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель

Белое или красноватое пятно на внутренней стороне рта

Необъяснимые, постоянные комки в лимфатических узлах на шее, которые не проходят

Боль или трудности с глотанием дисфагия

Изменения в вашем голосе

Непреднамеренная потеря веса

Один или несколько зубов, которые ослабляются без видимой причины, или зубная десна, которая не заживает после удаления зуба

Трудно двигать челюстями

Красные или белые пятна во рту.

Что делать, если я увидел эти симптомы?

По словам доктора Гхарата, вам следует записаться на прием к врачу или стоматологу, если у вас есть какие-либо постоянные признаки и симптомы, которые беспокоят вас и длятся более двух недель.

"Ваш стоматолог проведет дальнейшее расследование, диагностирует проблему и обеспечит доступность любого лечения, которое будет сочтено подходящим", - сказал он.

В дополнение к сокращению потребления алкоголя и отказу от курения, вы также должны избегать чрезмерного пребывания на солнце. "Берегите кожу на губах от солнца, оставаясь в тени", - посоветовал он.

Вы также должны регулярно посещать своего стоматолога.

"В рамках обычного стоматологического осмотра ваш врач будет осматривать весь рот на предмет патологических участков, которые могут указывать на рак или предраковые изменения", - сказал д-р Гарат.

Рак рта и его лечение могут вызывать несколько осложнений, в том числе изменения внешнего вида рта, затруднения при глотании (дисфагия) и проблемы с речью.