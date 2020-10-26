Рак щитовидки: медики назвали малоизвестный признак

Синдром Кушинга - менее известный предупреждающий признак болезни/Pixabay

Рак щитовидной железы - это редкий тип рака, поражающий щитовидную железу, небольшую железу у основания шеи, вырабатывающую гормоны. Чаще всего это встречается у людей в возрасте от 30 до 60 лет. Вероятность его развития у женщин в два-три раза выше, чем у мужчин. Синдром Кушинга - менее известный предупреждающий признак болезни. Что это такое?

Признаки распространенного рака щитовидной железы включают:

Сильная диарея

Краснота лица

Боль в костях

Вялость

Потеря веса

Что такое синдром Кушинга?

Синдром Кушинга возникает, когда ваше тело подвергается высокому уровню гормона кортизола в течение длительного времени, говорится в клинике Майо.

Сайт здравоохранения продолжил: "Синдром Кушинга, иногда называемый гиперкортизолизмом, может быть вызван приемом пероральных кортикостероидов. Состояние также может возникнуть, когда ваш организм сам вырабатывает слишком много кортизола. Слишком большое количество кортизола может вызвать некоторые отличительные признаки синдрома Кушинга - жирный горб между плечами, округлое лицо и розовые или фиолетовые растяжки на коже".

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, карцинома щитовидной железы и синдром Кушинга были дополнительно исследованы.

В исследовании отмечается: "Сообщается о двух случаях рака щитовидной железы и синдрома Кушинга. Оба наших случая были медуллярной карциномой щитовидной железы, а при рассмотрении гистологии пяти других случаев все оказались медуллярной карциномой с идентифицируемым амилоидом в строме.

"Рассмотрение временных соотношений развития карциномы и синдрома Кушинга позволило предположить, что в двух случаях папиллярной карциномы эти состояния могли не быть связаны, но что в восьми из девяти случаев медуллярной карциномы были доказательства того, что карцинома щитовидной железы присутствовал при постановке диагноза синдрома Кушинга.

"Медуллярная карцинома щитовидной железы, вероятно, также относится к этой группе опухолей. Предполагается, что подавляющее большинство опухолей, связанных с синдромом Кушинга, происходят из клеток передней кишки, которые являются эндокринными по своей природе ".

В редких случаях опухоли надпочечников могут вызывать синдром Кушинга - состояние, возникающее, когда опухоль выделяет гормоны, которые обычно не вырабатываются щитовидной железой.

Синдром Кушинга, связанный с медуллярным раком щитовидной железы, встречается редко. Синдром чаще вызывается гипофизом, вырабатывающим адренокортикотропный гормон (АКТГ), или приемом пероральных кортикостероидов.

Обратитесь к терапевту, если у вас есть симптомы рака щитовидной железы.

Национальный орган здравоохранения добавил: "Симптомы могут быть вызваны менее серьезными заболеваниями, такими как увеличенная щитовидная железа, поэтому важно их проверить. Врач осмотрит вашу шею и может организовать анализ крови, чтобы проверить, насколько хорошо работает ваша щитовидная железа. Если они думают, что у вас может быть рак, или они не уверены, что вызывает ваши симптомы, вас направят к специалисту больницы для дополнительных анализов".