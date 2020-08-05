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Рак щитовидки: опасные симптомы и характерные причины

5 августа 2020, 22:19

Существует четыре основных типа рака щитовидной железы.

Лечение, рак
Существует четыре основных типа рака щитовидной железы/ ERR

Рак щитовидной железы чаще всего встречается у людей от 30 и старше 60 лет. У женщин вероятность его развития в два-три раза выше, чем у мужчин.

Существует четыре основных типа рака щитовидной железы: папиллярная карцинома, фолликулярная карцинома, медуллярная карцинома щитовидной железы и анапластическая карцинома щитовидной железы.

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Папиллярная карцинома является причиной восьми из 10 случаев рака щитовидной железы и обычно поражает людей моложе 40 лет, особенно женщин.

Фолликулярная карцинома является следующей по распространенности и чаще всего поражает женщин среднего возраста.

Медуллярная карцинома щитовидной железы может передаваться в семье, а анапестическая карцинома щитовидной железы встречается крайне редко и обычно встречается у людей старше 60 лет.

Симптомы рака щитовидной железы

Симптомы рака щитовидной железы включают:

  • безболезненная опухоль или припухлость в передней части шеи - хотя только 1 из 20 опухолей на шее является раком
  • опухшие железы на шее
  • необъяснимая охриплость, которая не проходит через несколько недель
  • боль в горле, которая не проходит
  • затруднение глотания

Самый частый симптом рака щитовидной железы - образование на шее, которое обычно безболезненно.

Эта шишка часто находится внизу в передней части шеи, но этот симптом действительно распространен и обычно вызван менее серьезным заболеванием, таким как зоб. Лишь одна из 20 шишек на шее является раком, но вам все равно следует посетить врача, если у вас есть опухоль или шишка в передней части шеи.

Шишка на шее с большей вероятностью может быть раковой, если она на ощупь плотная, с трудом перемещается под кожей и растет.

Помимо этих симптомов, рак щитовидной железы может влиять на выработку гормонов щитовидной железы.

Это может вызвать такие реакции, как диарея и приливы.

Опять же, эти симптомы могут быть связаны с несерьезными проблемами со здоровьем. Тем не менее, если вы беспокоитесь, вам следует посетить своего терапевта, чтобы все прояснилось.

Ваш терапевт осмотрит вашу шею и проведет анализ крови, чтобы узнать, как работает ваша щитовидная железа. Вас могут направить к специалисту больницы для проведения дополнительных анализов.

Причины рака щитовидной железы

Рак щитовидной железы возникает при изменении ДНК в клетках щитовидной железы. Это заставляет их расти и образовывать шишку.

Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск этого изменения, в том числе:

  • другие заболевания щитовидной железы, такие как воспаление щитовидной железы (тиреоидит) или зоб, но не сверхактивная щитовидная железа или недостаточная активность щитовидной железы
  • семейный анамнез рака щитовидной железы - ваш риск выше, если у близкого родственника был рак щитовидной железы.
  • облучение в детстве - например, лучевая терапия
  • ожирение• заболевание кишечника, называемое семейным аденоматозным полипозом (FAP)
  • акромегалия - редкое заболевание, при котором организм вырабатывает слишком много гормона роста.

Как ухаживать за щитовидной железой

Согласно сайту You and Your Hormones, йод является наиболее важным ингредиентом для поддержания здоровья щитовидной железы.

Вам не нужно много йода, и говорят, что "одной чайной ложки йода хватит на всю жизнь". Однако вам необходимо постоянное ежедневное поступление этого микроэлемента.

Вы можете найти его в морепродуктах и ​​молочных продуктах или приправить пищу йодированной солью.

Слишком большое количество йода контрпродуктивно и заставляет вашу щитовидную железу вырабатывать меньше гормонов, поэтому важно найти здоровый баланс.

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