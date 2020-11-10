Рак щитовидки: ученые назвали три предупреждающих знака

Метастазы в шейные лимфатические узлы встречаются от 30 до 80 процентов/Pixabay

Рак щитовидной железы возникает в клетках щитовидной железы человека.

По информации Express.co.uk, работа щитовидной железы заключается в выработке гормонов, которые помогают регулировать частоту сердечных сокращений, кровяное давление, температуру тела и вес человека.

Рак щитовидной железы сначала может не вызывать никаких симптомов, однако по мере роста он может вызывать боль. Три предупреждающих знака обнаруживаются на шее.

Читайте такжеУченые установили, почему возникают распространенные виды рака

Американское онкологическое общество заявило, что рак щитовидной железы может вызывать любые из следующих признаков или симптомов:

Рак щитовидки - симптомы

Шишка на шее, иногда быстро растущая

Отек шеи

Боль в передней части шеи, иногда доходящая до ушей

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучалось влияние рассечения шеи на качество жизни пациентов с раком щитовидной железы.

В исследовании отмечается: "Лимфатические узлы в боковой части шеи и в заднем треугольнике могут быть вовлечены в дифференцированный рак щитовидной железы. Пациенты с дифференцированным раком щитовидной железы имеют отличную выживаемость. В целом у них тоже хороший прогноз. Метастазы в шейные лимфатические узлы встречаются от 30 до 80 процентов из них и связаны со значительной вероятностью локо-регионального рецидива заболевания даже у пациентов с низким риском".

Другие предупреждающие признаки рака щитовидной железы включают:

Охриплость возникает, когда рак распространяется по нерву, который контролирует голосовые связки, идущие вдоль трахеи, и это может повлиять на качество голоса человека.

Кашель возникает из-за рака щитовидной железы, который иногда может вызывать постоянный кашель. Человеку следует обратиться к врачу, если у него кашель, не связанный с простудой, или кашель, который не проходит.

Проблемы с глотанием возникают, если опухоль щитовидной железы становится достаточно большой, а затем давит на пищевод, что затрудняет глотание.

Одышка похожа на затрудненное глотание и возникает, если опухоль щитовидной железы достаточно велика, затем она давит на трахею и мешает дыханию человека.

Причины и факторы риска рака щитовидной железы

Точная причина роста узелков в щитовидной железе неизвестна, однако определенные факторы увеличивают риск для человека, в том числе: