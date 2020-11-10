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Рак щитовидки: ученые назвали три предупреждающих знака

10 ноября 2020, 20:59

Рак щитовидной железы сначала может не вызывать никаких симптомов.

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Метастазы в шейные лимфатические узлы встречаются от 30 до 80 процентов/Pixabay

Рак щитовидной железы возникает в клетках щитовидной железы человека.

По информации Express.co.uk, работа щитовидной железы заключается в выработке гормонов, которые помогают регулировать частоту сердечных сокращений, кровяное давление, температуру тела и вес человека.

Рак щитовидной железы сначала может не вызывать никаких симптомов, однако по мере роста он может вызывать боль. Три предупреждающих знака обнаруживаются на шее.

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Американское онкологическое общество заявило, что рак щитовидной железы может вызывать любые из следующих признаков или симптомов:

Рак щитовидки - симптомы

  • Шишка на шее, иногда быстро растущая
  • Отек шеи
  • Боль в передней части шеи, иногда доходящая до ушей

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучалось влияние рассечения шеи на качество жизни пациентов с раком щитовидной железы.

В исследовании отмечается: "Лимфатические узлы в боковой части шеи и в заднем треугольнике могут быть вовлечены в дифференцированный рак щитовидной железы. Пациенты с дифференцированным раком щитовидной железы имеют отличную выживаемость. В целом у них тоже хороший прогноз. Метастазы в шейные лимфатические узлы встречаются от 30 до 80 процентов из них и связаны со значительной вероятностью локо-регионального рецидива заболевания даже у пациентов с низким риском".

Другие предупреждающие признаки рака щитовидной железы включают:

  • Охриплость возникает, когда рак распространяется по нерву, который контролирует голосовые связки, идущие вдоль трахеи, и это может повлиять на качество голоса человека.
  • Кашель возникает из-за рака щитовидной железы, который иногда может вызывать постоянный кашель. Человеку следует обратиться к врачу, если у него кашель, не связанный с простудой, или кашель, который не проходит.
  • Проблемы с глотанием возникают, если опухоль щитовидной железы становится достаточно большой, а затем давит на пищевод, что затрудняет глотание.
  • Одышка похожа на затрудненное глотание и возникает, если опухоль щитовидной железы достаточно велика, затем она давит на трахею и мешает дыханию человека.

Причины и факторы риска рака щитовидной железы

Точная причина роста узелков в щитовидной железе неизвестна, однако определенные факторы увеличивают риск для человека, в том числе:

  • История семьи. Если у родителя или брата или сестры был узелок щитовидной железы, вероятность развития узелка увеличивается.
  • Возраст. Риск развития узелка увеличивается с возрастом.
  • Пол. У женщин узелки появляются чаще, чем у мужчин
  • Тиреоидит. Узелки чаще образуются у людей с хроническим воспалением щитовидной железы.
  • Радиационное воздействие на голову или шею.
здоровье болезнь Рак
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