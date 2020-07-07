Рак шейки матки: симптомы, причины и факторы риска

Рак шейки матки возникает тогда, когда клетки шейки матки меняются. Этот рак может затронуть более глубокие ткани шейки матки и может распространиться на другие части ее тела (метастазирование), часто легкие, печень, мочевой пузырь, влагалище и прямую кишку.
Большинство случаев рака шейки матки вызвано инфекцией вирусом папилломы человека (ВПЧ), которую можно предотвратить с помощью вакцины.
Рак шейки матки
- Типы рака шейки матки
- Причины рака шейки матки
- Факторы риска
- Симптомы рака шейки матки
- Когда звонить врачу
Рак шейки матки растет медленно, поэтому обычно есть время найти и вылечить его, прежде чем он вызовет серьезные проблемы. Ежегодно он убивает все меньше женщин благодаря улучшенному скринингу с помощью Пап-тестов.
Женщины от 35 до 44 лет чаще всего проходят ПАП-тест. Однако более 15% новых случаев приходится на женщин старше 65 лет, особенно на тех, кто не проходил регулярные обследования.
Типы рака шейки матки
Существует более одного вида рака шейки матки.
- Плоскоклеточная карцинома. Она формируется в подкладке вашей шейки матки. Встречается в 90% случаев.
- Аденокарцинома. Она формируется в клетках, которые производят слизь.
- Смешанная карцинома. Она имеет особенности двух других типов.
Причины рака шейки матки
Рак шейки матки начинается с необычных изменений в вашей ткани. Большинство случаев связаны с заражением вирусом папилломы человека (ВПЧ). Различные типы ВПЧ могут вызывать бородавки на коже, генитальные бородавки и другие кожные заболевания. Другие связаны с раком, вовлекающим вульву, влагалище, задний проход, язык и миндалины.
Факторы риска развития рака шейки матки
Вы можете подвергаться большему риску рака шейки матки, если вы:
- Начали заниматься сексом до 16 лет или в течение года после начала менструации;
- Имели несколько половых партнеров;
- Принимали противозачаточные таблетки, особенно более 5 лет;
- Курили;
- Имели ослабленную иммунную систему;
- Имели венерическое заболевание (ЗППП);
Симптомы рака шейки матки
- Вы можете не заметить симптомы рака шейки матки, пока он не зайдет слишком далеко. Среди них:
- Боль при сексе;
- Необычное влагалищное кровотечение, например, после секса, между менструациями, после менопаузы или после обследования таза;
- Необычные выделения из влагалища;
После распространения рак может вызвать:
- Боль в области таза;
- Проблемы с мочеиспусканием;
- Распухшие ноги;
- Почечная недостаточность;
- Боль в костях;
- Потеря веса и отсутствие аппетита;
- Усталость;
Когда звонить своему врачу
Кровотечение после менопаузы никогда не бывает нормальным, поэтому поговорите со своим врачом как можно скорее, если оно у вас есть.
Сообщите своему врачу, если у вас очень болезненные месячные.
Некоторые женщины имеют кровотечение после полового акта, особенно после энергичного секса. Обычно, беспокоиться не о чем. Но вы можете сообщить своему врачу, особенно если это случается часто.
Обратитесь в отделение неотложной помощи, если у вас вагинальное кровотечение вместе со слабостью или если вы чувствуете слабость или головокружение, или потеряли сознание.