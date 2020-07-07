УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Рак шейки матки: симптомы, причины и факторы риска

Большинство случаев рака шейки матки вызвано инфекцией вирусом папилломы человека.

7 июля 2020, 09:50
1593683480-8085.jpg
Большинство случаев рака шейки матки вызвано инфекцией вирусом папилломы человека

Рак шейки матки возникает тогда, когда клетки шейки матки меняются. Этот рак может затронуть более глубокие ткани шейки матки и может распространиться на другие части ее тела (метастазирование), часто легкие, печень, мочевой пузырь, влагалище и прямую кишку.

Большинство случаев рака шейки матки вызвано инфекцией вирусом папилломы человека (ВПЧ), которую можно предотвратить с помощью вакцины.

Рак шейки матки

Рак шейки матки растет медленно, поэтому обычно есть время найти и вылечить его, прежде чем он вызовет серьезные проблемы. Ежегодно он убивает все меньше женщин благодаря улучшенному скринингу с помощью Пап-тестов.

Женщины от 35 до 44 лет чаще всего проходят ПАП-тест. Однако более 15% новых случаев приходится на женщин старше 65 лет, особенно на тех, кто не проходил регулярные обследования.

Врач
Рак шейки матки растет медленно/ Pixabay

Типы рака шейки матки

Существует более одного вида рака шейки матки.

  • Плоскоклеточная карцинома. Она формируется в подкладке вашей шейки матки. Встречается в 90% случаев.
  • Аденокарцинома. Она формируется в клетках, которые производят слизь.
  • Смешанная карцинома. Она имеет особенности двух других типов.

Причины рака шейки матки

Рак шейки матки начинается с необычных изменений в вашей ткани. Большинство случаев связаны с заражением вирусом папилломы человека (ВПЧ). Различные типы ВПЧ могут вызывать бородавки на коже, генитальные бородавки и другие кожные заболевания. Другие связаны с раком, вовлекающим вульву, влагалище, задний проход, язык и миндалины.

Факторы риска развития рака шейки матки

Вы можете подвергаться большему риску рака шейки матки, если вы:

  • Начали заниматься сексом до 16 лет или в течение года после начала менструации;
  • Имели несколько половых партнеров;
  • Принимали противозачаточные таблетки, особенно более 5 лет;
  • Курили;
  • Имели ослабленную иммунную систему;
  • Имели венерическое заболевание (ЗППП);

Симптомы рака шейки матки

  • Вы можете не заметить симптомы рака шейки матки, пока он не зайдет слишком далеко. Среди них:
  • Боль при сексе;
  • Необычное влагалищное кровотечение, например, после секса, между менструациями, после менопаузы или после обследования таза;
  • Необычные выделения из влагалища;

После распространения рак может вызвать:

  • Боль в области таза;
  • Проблемы с мочеиспусканием;
  • Распухшие ноги;
  • Почечная недостаточность;
  • Боль в костях;
  • Потеря веса и отсутствие аппетита;
  • Усталость;

Когда звонить своему врачу

Кровотечение после менопаузы никогда не бывает нормальным, поэтому поговорите со своим врачом как можно скорее, если оно у вас есть.

Сообщите своему врачу, если у вас очень болезненные месячные.

Некоторые женщины имеют кровотечение после полового акта, особенно после энергичного секса. Обычно, беспокоиться не о чем. Но вы можете сообщить своему врачу, особенно если это случается часто.

Обратитесь в отделение неотложной помощи, если у вас вагинальное кровотечение вместе со слабостью или если вы чувствуете слабость или головокружение, или потеряли сознание.

Рак болезнь лечение
Сейчас вы просматриваете новость «Рак шейки матки: симптомы, причины и факторы риска». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:19
Зеленский начал подготовку ко вторжению России
10:16
Ждать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля
10:09
В ВСУ рассказали, может ли Россия захватить Херсонскую область
09:50
Рак шейки матки: симптомы, причины и факторы риска
09:36
В Украине могут прекратить продажу авиабилетов в Европу Видео
09:02
Коронавирус в Украине 7 июля: число зараженных приближается к новой психологической отметке
08:48
Иммунитет к COVID-19: ученые дали удручающий прогноз
08:43
Шальная прибыль: журналисты узнали, кто в Украине зарабатывает на коронавирусе Видео
08:42
Попытка Зеленского установить мир на Донбассе с треском провалилась мнение
08:22
Признаки родов: когда нужно собираться в роддом
08:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июля: кто встретит свою вторую половину
07:53
Ученые назвали причину высокой смертности от COVID-19
07:32
В Кабмине назвали примерные сроки проведения встречи в нормандском формате
07:20
ЕС не верит нашей статистике, поэтому границы для украинцев будут закрытыми - вирусолог Алла Мироненко
06:54
Почему из истерики "Путин-нападет" торчат уши Порошенко мнение
06:33
День пойдет насмарку: ужасный макияж, который повторять нельзя - фото Фото
06:31
"Течет до колен!": Ирина Морозюк без белья показала свои тату
06:03
Лавина обрушения: эксперт рассказал, когда за бакс будут давать 200 гривен Видео
05:28
День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять