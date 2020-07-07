Рак шейки матки: симптомы, причины и факторы риска

Большинство случаев рака шейки матки вызвано инфекцией вирусом папилломы человека

Рак шейки матки возникает тогда, когда клетки шейки матки меняются. Этот рак может затронуть более глубокие ткани шейки матки и может распространиться на другие части ее тела (метастазирование), часто легкие, печень, мочевой пузырь, влагалище и прямую кишку.

Большинство случаев рака шейки матки вызвано инфекцией вирусом папилломы человека (ВПЧ), которую можно предотвратить с помощью вакцины.

Рак шейки матки

Рак шейки матки растет медленно, поэтому обычно есть время найти и вылечить его, прежде чем он вызовет серьезные проблемы. Ежегодно он убивает все меньше женщин благодаря улучшенному скринингу с помощью Пап-тестов.

Женщины от 35 до 44 лет чаще всего проходят ПАП-тест. Однако более 15% новых случаев приходится на женщин старше 65 лет, особенно на тех, кто не проходил регулярные обследования.

Рак шейки матки растет медленно/ Pixabay

Существует более одного вида рака шейки матки.

Плоскоклеточная карцинома. Она формируется в подкладке вашей шейки матки. Встречается в 90% случаев.

Аденокарцинома. Она формируется в клетках, которые производят слизь.

Смешанная карцинома. Она имеет особенности двух других типов.

Рак шейки матки начинается с необычных изменений в вашей ткани. Большинство случаев связаны с заражением вирусом папилломы человека (ВПЧ). Различные типы ВПЧ могут вызывать бородавки на коже, генитальные бородавки и другие кожные заболевания. Другие связаны с раком, вовлекающим вульву, влагалище, задний проход, язык и миндалины.

Вы можете подвергаться большему риску рака шейки матки, если вы:

Начали заниматься сексом до 16 лет или в течение года после начала менструации;

Имели несколько половых партнеров;

Принимали противозачаточные таблетки, особенно более 5 лет;

Курили;

Имели ослабленную иммунную систему;

Имели венерическое заболевание (ЗППП);

Вы можете не заметить симптомы рака шейки матки, пока он не зайдет слишком далеко. Среди них:

Боль при сексе;

Необычное влагалищное кровотечение, например, после секса, между менструациями, после менопаузы или после обследования таза;

Необычные выделения из влагалища;

После распространения рак может вызвать:

Боль в области таза;

Проблемы с мочеиспусканием;

Распухшие ноги;

Почечная недостаточность;

Боль в костях;

Потеря веса и отсутствие аппетита;

Усталость;

Кровотечение после менопаузы никогда не бывает нормальным, поэтому поговорите со своим врачом как можно скорее, если оно у вас есть.

Сообщите своему врачу, если у вас очень болезненные месячные.

Некоторые женщины имеют кровотечение после полового акта, особенно после энергичного секса. Обычно, беспокоиться не о чем. Но вы можете сообщить своему врачу, особенно если это случается часто.

Обратитесь в отделение неотложной помощи, если у вас вагинальное кровотечение вместе со слабостью или если вы чувствуете слабость или головокружение, или потеряли сознание.