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Рак толстой кишки и 4 чашки кофе: ученые рассказали о выживаемости

30 сентября 2020, 21:21

Рак у любителей кофе прогрессировал медленнее и с меньшей вероятностью.

кофе
Рак у любителей кофе прогрессировал медленнее и с меньшей вероятностью. / Фото pixabay.com

Употребление до 4 чашек кофе в день может улучшить результаты для пациентов с раком толстой кишки, даже если это кофе без кофеина.

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Oncology, употребление большего количества кофе, до четырех чашек в день, было связано с лучшими результатами у пациентов с раком толстой кишки.

Исследователи из нескольких медицинских учреждений, включая клинику Майо и Институт рака Дана-Фарбер, обследовали 1171 пациента с раком толстой кишки в рамках обсервационного исследования в рамках клинического исследования.

Независимо от таких факторов, как раса, употребление алкоголя и даже кофейные добавки, такие как молоко и сахар, они обнаружили, что любой, кто пил две или три чашки кофе в день, имел лучшую общую выживаемость, чем пациенты, которые не пили кофе.

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Они обнаружили, что рак у любителей кофе прогрессировал медленнее и с меньшей вероятностью. Более того, чем больше пациенты употребляли кофе, тем больше связанных с этим преимуществ. Пациенты, которые пили четыре или более чашек кофе в день, имели лучшую выживаемость и самый низкий риск осложнений от болезни. Исследование показало, что это верно как для кофе с кофеином, так и для кофе без кофеина.

Хотя этих результатов недостаточно, чтобы установить причинно-следственную связь между употреблением кофе и лучшими результатами лечения рака, очевидная связь дополняет существующие доказательства пользы кофе для здоровья.

Предыдущие исследования показали, что кофе не только безопасен в умеренных количествах (до пяти чашек в день), но и связан с более низким риском некоторых видов рака, здоровым обменом веществ и меньшим количеством случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

И исследователи давно обнаружили определенные преимущества для пациентов с раком толстой кишки. Два предыдущих исследования в 2017 и 2015 годах показали, что употребление кофе также связано с лучшими результатами среди пациентов с неметастатическим раком толстой кишки на более ранней стадии.

Ученые предполагают, что кофе может оказывать защитное действие на больных раком отчасти потому, что он помогает снизить уровень инсулина, но также потому, что он имеет высокое содержание антиоксидантов.

Кофе не является лекарством или профилактикой, но исследования дают надежду на рост заболеваемости раком толстой кишки.В случае подтверждения это может стать большим прорывом в отношении результатов лечения пациентов, поскольку исследования показали, что в последнее десятилетие число случаев рака толстой кишки растет, особенно среди молодых людей. Однако взрослые старше 50 продолжают подвергаться большему риску, как и люди с семейным анамнезом рака или такими факторами риска, как неправильное питание или отсутствие доступа к медицинской помощи.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как кофе может влиять на исход рака. Между тем, по мнению исследователей, кофе не следует рассматривать как средство лечения или предотвращения рака.

кофе Рак здоровье
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