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Рак выбирает по мясу: названо очень вредное мясо, которое нельзя есть

30 апреля 2020, 04:43

Названо мясо, которое ведет себя, словно троянский конь - попадая в организм, оно сразу начинает ему вредить.

Названо самое опасное мясо / Instagram

Жарить мясо на майские – добрая традиция в наших пенатах. Что может быть приятнее, чем после зимы и холодной весны понежиться на травке, побродить по лесу, и, естественно, попробовать главный майский деликатес – мясо с дымком и запахом костра.

Все это является частью нашей той, другой, докарантинной жизни. Поскольку карантин – это забота о себе, то самое время узнать, какие опасности скрывает в себе наш с вами привычный и любимый продукт – красное мясо, чтобы тогда, когда все вернется – быть во всеоружии, потому что предупрежден – значит, вооружен.

Красное мясо (говядина, телятина, свинина, баранина) опасно для здоровья, заявили ученые, которые проверили и проанализировали все исследования о мясе за последние годы.

Честно говоря, на фразе "мясо вредное" вы наверняка вспомнили школьные учебники и поучения родителей, которые рассказывали в детстве о том, что без красного мяса прожить нельзя, ведь оно насыщает наш организм белком, калориями и витаминами группы В. Так вот, знайте: красное мясо – это своего рода троянский конь, который, попадая в организм, начинает ему вредить.

Почему нельзя есть красное мясо

Ученые доказали, что если в рационе человека присутствует красное мясо, то этот человек очень сильно рискует, и вполне может "получить в подарок" сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. Все эти "болячки" способны испортить жизнь и даже довести до смерти.Отметим, в исследованиях по питанию все чаще подчеркивается различие между необработанным красным мясом и переработанным  - беконом, сосисками, колбасой. В составе последних – избыток соли и других вредных добавок, которые повышают риск гипертонии и инсульта.

Красное мясо опасно и тем, что в его состав входит большое количество насыщенных жиров. А эти жиры – прямая дорога к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету, поэтому если вы мясоед – знайте, болезни идут вам навстречу.

Почему красное мясо вредно

В красном мясе есть гемовое железо, а оно "проводник" к инфаркту миокарда и "провокатор" рака прямой кишки, о чем даже сообщали в ВОЗ. Кроме того, во Всемирной организации здоровья отметили, что есть фактические данные, которые прямо указывают на определенную связь между употреблением в пищу красного мяса и развитием рака поджелудочной железы и простаты. Запомните: чем темнее мясо, тем больше в нем железа.Риск рака также увеличивают канцерогенные соединения, которые присутствуют в красном мясе или создаются во время его приготовления при высоких температурах.

Если вы верите только цифрам, то по самым последним оценкам Проекта "Глобальное бремя болезней", независимой научно-исследовательской организации, употребление красного мяса можно считать причиной 50 000 случаев смерти от рака ежегодно.

Какая доза красного мяса безопасна

Если вам кто-то называет безопасную дозу красного мяса, то бегите от такого человека подальше. Дело в том, что масса исследований говорят о том, что риск возрастает по мере увеличения количества употребляемого мяса, однако имеющиеся данные не позволяют сделать вывод о существовании некоторого безопасного уровня употребления - его просто нет. То есть лучше красное мясо вообще не есть.

Читайте такжеСъел и в больницу загремел: назван самый вредный фаршНапомним, ранее сообщалось, что безобидный на первый взгляд домашний холодец опасен и может в прямом смысле убить своих хозяев, или, по крайней мере, положить надолго в больницу. По словам врачей, в свое время известный микробиолог Луи Пастер сумел вывести в желатиновом бульоне колонии бактерий. А это свидетельствует о том, что это наиблагоприятнейшая среда для бактерий, в которой они размножаются "со скоростью света".

Поэтому холодцом отравиться можно очень быстро - это яд на столе.

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