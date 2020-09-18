Рак яичников: врачи предупредили об одном кожном симптоме

Легко упустить из виду ранние симптомы рака яичников / Tomocentr

Рак яичников - один из наиболее распространенных видов рака, диагностируемых у женщин, но он редко выявляется на ранних стадиях. Вы можете подвергнуться риску заболевания, если у вас появится необычная кожная сыпь.

Сыпь может быть признаком дерматомиозита: редкого воспалительного заболеванияе, связанного с раком яичников.

По данным медицинского сайта Healthline, сыпь обычно неоднородная и может иметь сине-фиолетовый цвет. Дерматомиозит также может сопровождаться затруднением глотания и мышечной болью.

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"Легко упустить из виду ранние симптомы рака яичников, потому что они похожи на другие распространенные заболевания или имеют тенденцию появляться и исчезать", - говорится там.

"Рак яичников также может вызывать другие симптомы, такие как усталость, боль в спине и дерматомиозит. Эти симптомы могут возникать по любому количеству причин. Они не обязательно связаны с раком яичников. Раковые заболевания лучше всего лечить при раннем обнаружении. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас появятся новые и необычные симптомы", - отмечают врачи.

Но то, что у вас появляется новая сыпь, не обязательно означает, что у вас рак яичников.

Дерматомиозит - это редкое кожное заболевание, и не у всех пациентов развивается рак яичников. Сыпь обычно является первым признаком дерматомиозита и может появиться на лице, веках, груди, суставах, коленях или локтях.

Вам следует поговорить с врачом, если вы беспокоитесь, что у вас может быть дерматомиозит.