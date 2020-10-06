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Рак яичников: врачи указали на самые ранние признаки

6 октября 2020, 17:28

Распознавание симптомов рака яичников может привести к постановке диагноза на более ранней, более излечимой стадии.

Женщина, ноутбук
Распознавание симптомов рака яичников может привести к постановке диагноза на более ранней, более излечимой стадии. / Just-life.club

Рак яичников является пятым по смертности типом рака среди женщин. Яичники состоят из эпителиальных клеток, половых клеток и стромальных клеток - все они могут развиться в раковую опухоль. Однако на самых ранних стадиях рака яичников клетки существуют на микроскопическом уровне, поэтому их очень сложно обнаружить.

Распознавание симптомов рака яичников может привести к постановке диагноза на более ранней, более излечимой стадии. По словам Ребекки Брайтман, доктора медицины, доцента клинического акушерства, гинекологии и репродуктивной науки в Mount Sinai, самое важное - это прислушиваться к своему телу. "Женщины, как правило, знают, что для них нормально", - говорит она. "И это для меня одна из самых полезных вещей в моей практике. Если кто-то говорит: "Это ненормально, есть изменение", тогда этого человека нужно обследовать".

Важно прислушиваться к своему телу и обращаться к врачу, если вы заметили что-то ненормальное, потому что большинство случаев рака яичников диагностируется на более поздних стадиях. "Примерно у каждой пятой женщины, которая болеет раком яичников, сейчас, как показывает практика, диагноз будет поставлен на ранней стадии", - говорит Мэри Россер, доктор медицины, доцент кафедры акушерства и гинекологии Колумбийской медицинской школы. "Преимущество ранней диагностики заключается в том, что у вас больше шансов на выживание, потому что вы получите более раннее и лучшее лечение".

Поскольку ранняя диагностика является ключом к успешному плану лечения, издание Health поговорило с реальными женщинами об изменениях, которые они заметили в своем организме до постановки диагноза рака, а также с гинекологами о том, что означают эти признаки.

Вздутие

По словам доктора Россера, вздутие живота - главный симптом, который настораживает врачей.

"Все началось с того, что мой желудок раздулся и не сдавался, - говорит 29-летняя Эшли. - Я проигнорировала это, думая, что это связано с моей или моей нездоровой диетой. Но вздутие живота никуда не делось".

Живот Эшли всегда начинал вздуваться. К тому времени, когда через два месяца она посетила своего гинеколога для ежегодного осмотра, опухоль в ее брюшной полости выросла до размера арбуза, покрывая ее правый яичник и почку.

Шерил, которой сейчас 55, также обнаружила, что "вздулась" за несколько месяцев до постановки диагноза: "Я знала, что набираю вес, потому что мои штаны не застегиваются", - вспоминает она. "Но я просто думал, что старею, и, поскольку мои месячные внезапно стали частыми, я подумала, что это тоже причина".

Через несколько месяцев, по словам Шерил, она выглядела так, как будто она была на шестом месяце беременности, из-за асцита или скопления жидкости, которая может скапливаться в брюшной полости некоторых людей с заболеванием печени или раком.

По словам доктора Россера, если женщина приходит к ней в офис с вздутием живота, она проверяет, есть ли у нее современная колоноскопия, если ей больше 45 лет, и делает трансабдоминальное трансвагинальное УЗИ для исследования репродуктивных органов.

Быстрое насыщение

"Я помню, как быстро наедалась, - говорит Кимберли Синглтон, которой в 32 года диагностировали рак яичников. - Я всегда заказывала этот салат и могла легко его съесть, но внезапно я ела только половину".

Асцит, то же скопление жидкости, которое вызывает у некоторых пациентов с раком яичников чувство вздутия живота, также может привести к:

"В их брюшной полости есть жидкость, часто бывают поражения, вы знаете, имплантаты по всему кишечнику и что-то потенциально давящее на их мочевой пузырь", - говорит доктор Брайтман. В результате того, что со временем вы стали меньше есть и быстрее насытиться, женщины, испытывающие повышенное чувство сытости, также замечают потерю веса.

Расстройство желудка

Помимо повышенного насыщения, скопление жидкости в брюшной полости может также привести к расстройству желудка.

У Эшли была изжога, в то время как Алисия говорит, что она испытывала газы в течение шести месяцев до того, как ей поставили диагноз рака яичников. Это распространено среди пациентов с раком яичников, которые, как правило, испытывают общий дискомфорт в животе, в том числе вздутие живота и из-за расположения опухолей. "Мне приближалось 50 лет, и я чувствовал сильное газообразование, но я не обратила на это внимание", - говорит Алисия.

Спазмы

"В самом начале мне казалось, что у меня менструация", - вспоминает Шерил. Поскольку ее цикл всегда сопровождался неприятными спазмами, сначала она не особо задумывалась о дискомфорте.

Нередко опухоли, растущие в тазу, вызывают боль внизу живота. А поскольку дискомфорт может быть похож на спазмы во время менструации, многие женщины полагают, что эти проблемы с животом - доброкачественные. Как говорит 54-летняя Алисия Делларио, "очень легко игнорировать симптомы рака яичников".

Поскольку рак яичников диагностирован у людей старше 63 лет и, вероятно, в постменопаузе, спазмы - еще один признак, который врачи отмечают. "Особенно у женщин в постменопаузе, если есть менструальные признаки, такие как спазмы или кровотечение, хотя я никогда не видел кровотечения, тогда мы хотим провести оценку как можно скорее", - говорит доктор Брайтман.

Боль в спине

"Однажды я пришла домой с работы из-за мучительной боли в спине, - вспоминает Шерил. "Я не могла сидеть, не могла стоять. Это было постоянно". Дискомфорт также мешал ей спать: "Боль была настолько сильной, что разбудила меня ночью".

Кимберли также испытала: "Прямо перед постановкой диагноза у меня была очень сильная боль в пояснице", - говорит она. "Это было настолько серьезно, что это мешало мне день". Боль была более сильной, чем боль в спине, которую она обычно испытывала, сидя за своим столом весь день. "Мне приходилось ежедневно принимать ибупрофен", - говорит она.

Женщины с раком яичников могут испытывать боль в спине, когда жидкость накапливается в тазу или когда опухоль распространяется в брюшную полость или таз, напрямую раздражая ткани в нижней части спины, говорит Марлин Мейерс, доктор медицинских наук, онколог из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете.

"Поскольку у многих из нас в тот или иной момент возникает боль в спине, важно сообщить о новой боли, которая не проходит, - говорит доктор Мейерс, - особенно если она не связана с физической нагрузкой, которая могла вызвать напряжение в спине".

Частые позывы к мочеиспусканию

За несколько недель до постановки диагноза Кимберли чувствовала, что ей нужно помочиться - постоянно. "Я бы сказал, что каждые 30 минут у меня было желание пойти, но когда я попробовал, ничего не выходило, или это было просто тонкой струйкой".

Алисия также испытала сильные позывы к мочеиспусканию. Она думала, что у нее цистит, и даже приняла два курса антибиотиков для лечения своих симптомов. "Мне всегда приходилось ходить в ванную", - говорит она. "Я обычно пью много воды, поэтому в любом случае всегда хожу в ванную, но это было обострение. Я даже не могла сидеть на собраниях на работе. Было неловко".

Доктор Брайтман говорит, что этот симптом возникает из-за "раковой опухоли, сдавливающей мочеточники, по которой жидкость из почек попадает в мочевой пузырь".

Кровотечение

"В моем случае менструация происходила каждые две недели, - говорит Шерил Ньюман, которой в 53 года был поставлен диагноз рака яичников четвертой стадии. - Я уже прошла это и месячные прекратились. Поэтому, когда они снова заработали, я поняла, что что-то не так".

Нерегулярные кровотечения наиболее распространены среди женщин со стромальными опухолями яичников (хотя у Шерил их не было), которые являются причиной только всех видов рака яичников. Согласно ACS, стромальные опухоли часто производят эстроген, который может вызывать менструальные кровотечения даже после менопаузы.

По словам доктора Брайтмана, поскольку кровотечение является симптомом лишь в 1% случаев рака яичников, оно не входит в список симптомов, на которые следует обращать внимание.

Проблемы с дыханием

"К тому времени, когда я почувствовала давление в легких, я была уже на стадии 3 или 4", - говорит Шерил. Хотя дискомфорт приходил и уходил, она помнит, что у нее были трудности, особенно когда она ложилась.

Поздняя стадия рака яичников может вызвать проблемы с дыханием. По мере роста опухоли они могут начать давить на легкие и мешать пациенту дышать и выдыхать.

Рак яичники
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